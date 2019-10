È scontro a Live-Non è la D’Urso tra Marco Columbro e la conduttrice Barbara: ecco cosa è successo tra i due in diretta televisiva.

Sta andando in onda in questi istanti la quarta puntata di Live. Lo show della bella conduttrice napoletana sta offrendo, anche in quest’appuntamento, degli argomenti davvero interessanti. In primis, la Dieta Panzironi. In secundis, l’intervista di Giorgia Meloni e le cinque sfere. E, proprio in questi momenti, i vip che non riescono ad arrivare a fine mese. Ecco. Gli ospiti di questa serata sono: Maria Teresa Ruta, Marco Columbro, Enzo Paolo Turchi, Giucas Casella e Jessica Mazzola. Tuttavia, ancora prima di iniziare il dibattito, tra la conduttrice e il buon Columbro si sono verificati degli attimi di tensione. Si, è proprio così. C’è stato un vero e proprio scontro in diretta. Ecco di che cosa parliamo.

Barbara D’Urso, scontro in diretta a Live con Marco Columbro: cos’è succeso

Una cosa è certa: Barbara D’Urso non si aspettava un inizio così ‘scoppiettante’ di questo dibattito riguardante i Vip che, a loro detta, non riescono ad arrivare a fine mese. Cos’è accaduto? Come dicevamo precedentemente, è accaduto un vero e proprio scontro in diretta con la conduttrice di Live e Marco Columbro, uno degli ospiti di questa serata. Il tutto sarebbe partito quando, dopo aver mandato in onda una clip in cui si metteva in evidenza il drastico cambio di vita del conduttore di Viareggio, il buon Columbro ha iniziato duramente ad attaccare la padrona di casa. Ciò che, infatti, avrebbe infastidito particolarmente Marco sarebbe stato l’evidenziare alcuni gossip sul suo conto legati ai suoi debiti pregressi e fantomatiche voci riguardati un presunto acquisto della sua villa da parte di Berlusconi. Ecco. Sarebbe stato proprio questo a far sbottare Columbro che, visibilmente provato, avrebbe addirittura minacciato di lasciare lo studio. Immediata è stata la reazione della D’Urso che, nel tentativo di giustificarsi, ha cercato di spiegare che l’intento della clip e, quindi, della sua presenza in studio era quello di chiarire una volta e per tutta la vicenda.

