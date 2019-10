Nella puntata odierna di Domenica Live, Massimo Lopez si è confessato: il comico, infatti, ha raccontato un retroscena sull’infarto di qualche anno fa.

È stata una puntata di Domenica Live davvero pieno di interviste incredibili. Non solo Mercedesz Henger, ma anche Massimo Lopez. Ebbene si. Il comico ed imitatore di Ascoli Piceno si è raccontato, probabilmente per la prima volta, a cuore aperto a Barbara D’Urso. È stata un’intervista davvero molto lunga e, soprattutto, emozionante. Durante la quale, Massimo non solo ha parlato della sua collega Anna Marchesini, scomparsa qualche anno fa, ma ha anche raccontato un retroscena sull’infarto che lo ha colpito. Ecco cosa ha dichiarato in diretta televisiva Lopez.

Massimo Lopez, il racconto del giorno dell’infarto a Domenica Live: il retroscena

Si è contraddistinto da tutti gli altri ospiti, Massimo Lopez. Nella puntata odierna di Domenica Live, ancora una volta, il comico e doppiatore di Ascoli Piceno ha manifestato tutta la sua simpatia. Dopo un divertente siparietto con la conduttrice Barbara D’Urso, il buon Lopez è ritornato ‘serio’. Infatti, dopo aver parlato della sua collega Anna Marchesini, Massimo ha raccontato di un giorno che lo ha profondamente cambiato. Ovvero, il giorno dell’infarto. Un evento che, com’è giusto che sia, ha realmente spaventato l’attore. Infatti, il comico racconta di quando ha iniziato questo ‘leggero indolenzimento’ al petto durante un suo spettacolo al teatro. Fino a quando, dopo essersi reso conto che questo dolore aumentava ed incalzava, ha deciso di abbandonare il palco. E di far chiamare immediatamente l’ambulanza. In 7 minuti, Massimo è stato trasportato con urgenza all’ospedale di Andria. Dove immediatamente è stato operato al cuore. Ecco. È proprio questo particolare retroscena su questo tragico evento che Lopez ha voluto raccontare in diretta a Barbara D’Urso e a tutto il pubblico di Domenica Live.

