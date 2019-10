Taylor Mega si mostra super sexy davanti allo specchio: balletto hot in intimo su Instagram, corpo mozzafiato, il video è ‘bollente’.

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer è molto seguita sui social e la sua vita privata è finita nell’occhio del ciclone da quando ha cominciato una storia con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Taylor e Giorgia hanno fatto ‘arrabbiare’ Erica Piamonte, che si è sentita tradita da questa ‘liaison’, sostenendo di aver passato tutta l’estate con la bionda influencer. Ora Taylor si dedica a Giorgia e al suo lavoro, e poco fa ha pubblicato delle storie in cui è particolarmente sexy: il suo balletto hot in intimo fa impazzire i fan, ecco le immagini.

Taylor Mega, balletto hot in intimo su Instagram: il video è hot, fan in delirio

Taylor Mega fa sempre parlare di sè, in un modo o nell’altro. Dopo il ‘boom’ per la storia con Giorgia Caldarulo e le polemiche che sono seguite, ora Taylor è tornata ad affascinare i suoi follower con le foto e i video che mettono in mostra tutta la sua sensualità. Bella, aperta e disinibita, Taylor non ha paura di mostrarsi anche in versione hot e lo ha fatto poco fa su Instagram, facendo delle storie in intimo. Slip e reggiseno di pizzo per la bella influencer, che si è ripresa allo specchio mentre faceva una specie di ‘balletto’.

Taylor infatti inizialmente è girata quasi di spalle e mostra il suo lato B da urlo, ma poi si gira e fa uno zoom sul viso e di conseguenza anche sul decolletè, che è davvero esplosivo. Fan impazziti per la sua sensualità, e soprattutto per un dettaglio che non è passato inosservato. Taylor infatti indossa delle ciabatte ‘pelose’ che in teoria sono tutt’altro che sexy, ma nonostante queste l’influencer non perde la sua incredibile sensualità.

