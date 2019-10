Annalisa Scarrone infiamma Instagram: abito troppo corto, si siede e….Ecco il post che ha infiammato i fan.

Tra le concorrenti di Amici di Maria De Filippi è una delle più amate in assoluta. Parliamo di Annalisa Scarrone, per tutti Annalisa. La cantante dai capelli rossi che fa impazzire milioni di fan. E non solo grazie alla sua voce. Annalisa colpisce tutti anche con la sua bellezza, che è chiaramente visibile nei suoi scatti su Instagram. La cantante ama postare foto e video per tenersi in contatto con i suoi fan, e, alcune foto, non passano di certo inosservate. Come quella pubblicata poco fa: uno scatto decisamente ‘hot’. L’abito indossato da Annalisa è davvero molto corto. Diamo un’occhiata.

Annalisa Scarrone infiamma Instagram: abito troppo corto, la foto è bollente

Una Annalisa decisamente sensuale, quella che vediamo nell’ultimo scatto postato su Instagram. La cantante è diventata famosa grazie alla partecipazione ad Amici nel 2010, dove è arrivata seconda, e da quel momento non è uscita dal cuore dei fan. Che la amano e la seguono, non solo ai concerti. Anche su Instagram, dove la cantante ama postare scatti di vita lavorativa e non. E anche scatti molto provocanti…Come quello apparso poco fa sul suo profilo ufficiale. Guardare per credere:

Annalisa è decisamente sexy nello scatto postato su Instagram. Un abito rosso metallico, molto ma molto corto. Quando si siede, la cantante è ‘costretta’ a coprirsi con la mano per evitare l’incidente ‘hot’. Uno scatto che non è passato affatto inosservato e che ha attirato l’attenzione dei fan. In poco tempo il post ha ottenuto il pieno di like e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per Annalisa. Che potremmo ammirare presto in tv. Dove? Nella prossima puntata di Amici Celebrities, la versione del talent dedicata ai vip. La prossima puntata andrà in onda mercoledì 9 ottobre, e Annalisa sarà una degli ospiti. Non perdetevela!