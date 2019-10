Alvin è uno dei famosi e talentuosi conduttore delle televisione italiani, ma non tutti conoscono questo particolare ‘retroscena’ sulla sua vita.

Attualmente, Alvin è al timone di Eurogames. Accanto ad Ilary Blasi, il bel conduttore è la colonna portante di questa nuova versione del vecchio Giochi Senza Frontiere. Eppure, prima di questo incarico, la sua carriera è stata ricca di impegni. Ma, soprattutto, ricca di successi. Dapprima alla conduzione di programmi radiofonici, in pochissimo tempo, il giovane milanese è diventato uno dei conduttori fissi del piccolo schermo. Ma non solo. Impossibile, infatti, dimenticare le sue avventure in Honduras in qualità di inviato de L’Isola dei Famosi. Insomma, Alvin è, senza alcun dubbio, un personaggio pubblico, eppure non tutti conoscono un particolare ‘retroscena’ del suo nome. Curiosi di sapere di cosa parliamo? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Alvin, il retroscena inedito del suo nome

Come dicevamo quindi, Alvin, in queste ultime settimane, è una delle figure più presenti sul piccolo schermo. Accanto ad Ilary Blasi, infatti, il giovane milanese è impegnato alla conduzione di Eurogames, la nuova versione di Giochi senza Frontiere che, come sospettato, sta riscuotendo un enorme successo. Tuttavia, nonostante il conduttore sia a tutti gli effetti un personaggio pubblico, si sa davvero ben poco di lui. Alvin, infatti, si è detto, in diverse occasioni, di essere un tipo davvero molto riservato. Non a caso, anche del suo matrimonio, della sua famiglia e della vita al di fuori del contesto lavorativo, si sa ben poco. Infatti, davvero in pochissimi conoscono un particolare ‘retroscena’ sul suo nome. Di che cosa parliamo? A tutto il pubblico il conduttore è conosciuto come ‘Alvin’, ma qual è esattamente il suo nome? Beh, senza alcun dubbio, questa è una domanda che sarà venuta in mente un po’ tutti. Ebbene. Ci pensiamo noi a darvi la risposta. Svelando, in qualche modo, l’arcano. Il vero nome del conduttore milanese è Alberto Bonato.

