Clamorosa novità in arrivo per i KitKats giapponesi: le vecchie confezioni di plastica, infatti, verranno molto presto sostituite, ecco con cosa.

È una delle cioccolate più ‘antiche’, gustose ed amate da tutto il mondo. Parliamo, senza alcun dubbio, dei KitKats. Ebbene si. I quattro bastoncini di wafer ricoperti con del buonissimo cioccolato a latte, sono una delle merende preferite dai grandi e dai piccini. Eppure, sembra che, molto presto, ci sia in arrivo una clamorosa novità. O, perlomeno, per quanto riguarda quelli giapponesi. Stando, infatti, a quanto si apprende dal sito web Fanpage.it, sembrerebbe che la carta di questa famosa cioccolata verrà sostituita. Ebbene si. Non ci saranno più, quindi, confezioni di plastica. Ma sapete con che cosa verranno sostituite? Beh, l’idea è davvero geniale. Scopriamolo insieme.

KitKats giapponesi, le confezioni di plastica verranno sostituite: ecco con che cosa

Una decisione della Nestlé che, senza alcun dubbio, spiazza un po’ tutti. Ma che, soprattutto in questo ultimo periodo, è più che inevitabile. Salvaguardare l’ambiente e il clima è una delle priorità. E, proprio per questo motivo, l’azienda ha deciso di mettere in atto una clamorosa novità riguardante i KitKats giapponesi. Come abbiamo detto precedentemente, molto presto, le confezioni di plastica che includevano i quattro bastoncini di wafer ricoperti dal cioccolato a letto verranno praticamente sostituiti. Ebbene si. La plastica è considerata uno dei prima nemici della salvaguardia del nostro paese. E, per questo, è più che opportuno ridimensionare l’utilizzo. Ebbene. Ma con che cosa o, per essere più precisi, con quale materiale si deciderà di imballare la cioccolata? Beh, un’idea davvero geniale: con della carta per origami. Si, è proprio così. Non ci saranno più, quindi, confezioni lucide e di plastica, bensì confezioni che, dopo il consumo della cioccolata, si può tramutare in gru, barchette ecc…Divertente, no?

Per ulteriori news su notizia d’attualità e di curiosità –> clicca qui