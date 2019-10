Giulia De Lellis, battibecco con Iannone: lei si offende perchè lui… la chiama diversamente da come vorrebbe lei…

Giulia De Lellis battibecca con il compagno Andrea Iannone in diretta sulle Instagram Stories di lei. Infatti la bella Giulia è infastidita dal fatto che il compagno la chiami Giulia, piuttosto che “amore mio” o altri nomignoli affettuosi, con cui generalmente si chiamano le coppie. Andrea Iannone di tutta risposta spiega come questa cosa vada avanti da tempo. Secondo lui la compagna immagina che chiamarla col nome proprio sia sminutivo, invece non è così. Il compagno della De Lellis rivela infatti che è l’importanza che si da a una persona a dar valore a un sentimento e non dei nomignoli, oltretutto, confessa di aver sempre desiderato una donna come Giulia e che si chiamasse proprio come LEI! Scherzando rivela anche che purtroppo ha la “erre” moscia, quindi, anche volendo non pronuncerebbe bene la parola “amore”.

Giulia De Lellis, dopo il battibecco con Iannone torna subito il sereno, i due sono più affiatati che mai…

Giulia De Lellis e Andrea Iannone fanno coppia fissa ormai da prima dell’estate. I due ragazzi sono una coppia affiatata, e ormai inseparabile. Lei tra i vari impegni lavorativi ha deciso di andare a vivere a casa di lui a Lugano, facendo avanti e indietro dalla sua casa a Verona. I due trascorreranno 5 settimane insieme in giro per il mondo per gli impegni di lui con la moto GP. I due si sono incontrati per la prima volta ad un parti dopo la fine del GF Vip a cui parteciparono entrambi con gli ex compagni: Giulia con Andrea Damante e Iannone con Belen Rodriguez. L’Influencer ha rivelato che al parti Andrea non l’aveva colpita e lo aveva trovato quasi “antipatico”, salvo poi ricredersi quando lui ha iniziato a corteggiarla tempo dopo.