Diletta Leotta infiamma Instagram e i suoi followers con questo grazioso vestito di jeans davvero molto corto, infatti quando si siede…

Sa sempre come far parlare di sé, Diletta Leotta. E lo ha fatto anche pochissimi istanti fa. Quando, sul suo account Instagram, la bella conduttrice di Sky ha condiviso uno scatto davvero mozzafiato. Ne siamo totalmente abituati, è vero. La giovane catanese, infatti, è molto solita pubblicare video e foto entusiasmanti sul suo account ufficiale. Pensate, Diletta conta all’incirca 1715 post. Insomma, dei numeri davvero incredibili. Tuttavia, c’è una varietà davvero enorme di scatti fotografici. In costume, a lavoro, in barca, in palestra. Insomma, chi ne ha più ne metta. Eppure, tutte hanno un elemento in comune: la bellezza abissale della giovane. Anche quest’ultima foto lo testimonia appieno. Indossa un incantevole vestito di jeans e, come al solito, la Leotta ha incantato tutti. Ecco perché.

Diletta Leotta, il vestito di jeans è troppo corto: si siede e…

Oltre che essere la protagonista di un’impegnatissima vita lavorativa, Diletta Leotta è solita concedersi delle serate di vita mondana. In fondo, la catanese è davvero molto giovane. Ed è più che normale, quindi, che, oltre a lavorare, senta l’esigenza di gustarsi questi anni della sua età. Ed, infatti, molto probabilmente la foto condivisa su Instagram pochissimi istanti fa, la ritrae proprio in uno di questi momenti. O, perlomeno, è quello si evince. Per l’occasione, infatti, la bella giornalista sportiva di Sky ha deciso di incantare davvero tutti con un grazioso e mini vestito di jeans. Eccola in tutta la sua bellezza:

Ecco. Da come si può vedere, il vestito, oltre ad avere una scollatura davvero notevole, è molto corto. È più che inevitabile, quindi, che, una volta seduta, la bella Diletta faccia evidenziare ancora di più le sue gambe. È spesso protagonista di duri allenamenti ginnici, eppure, guardando con attenzione lo scatto in questione, l’osservazione sorge davvero spontanea: ne vale la pena. Come sempre, Diletta è incantevole.

