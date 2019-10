A meno di un anno dal tragico evento, sono stati condannati i due ragazzi che hanno sparato a Manuel Bortuzzo: ecco la sentenza.

Era la notte del 2 e 3 Febbraio quando il giovane Manuel Bortuzzo è stato sparato da due ragazzi per errore. Da quel momento, la vita del giovane è completamente cambiata. Il proiettile della calibro 38, infatti, ha colpito la sua schiena. Ed è proprio per questo motivo che, da quel giorno, il nuotatore veneto è costretto a vivere su una sedie a rotelle. Ecco. Oggi, martedì 9 Ottobre, è arrivata la sentenza per coloro che quella notte hanno sparato. Ecco a quanti anni sono stati condannati i colpevoli.

Manuel Bortuzzo, condannati i due colpevoli che gli hanno sparato: ecco la sentenza

I due giovani ragazzi che, nella notte del 2 e 3 febbraio scorso, hanno sparato, a loro detta, per errore a Manuel Bortuzzo e alla sua fidanzata sono stati condannati. Proprio oggi, infatti, è stata emanata la sentenza. I due colpevoli, quindi, resteranno in carcere per circa 16 anni. In quanto sono stati accusati non solo di duplice tentato omicidio, ma anche di rissa e di detenzione di arma da fuoco.

