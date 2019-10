Grande Fratello, ex concorrente del reality condannato per violenza sessuale: ecco di chi si tratta.

È stato uno dei protagonisti del Grande Fratello nel 2012, ma oggi per lui non ci sono buone notizie. Parliamo di Kiran Maccali, il ‘principe indiano’ del reality più spiato della tv. L’ex concorrente del Grande Fratello è finito nei guai: per lui due anni e due mesi di reclusione per violenza sessuale e atti persecutori. La vittima è la sua ex fidanzata. Una vicenda davvero spiacevole, quella in cui è coinvolto Kiran, per il quale la Procura di Brescia aveva chiesto sei anni e mezzo. Scopriamo i dettagli di questa triste storia.

Grande Fratello, ex concorrente del reality condannato per violenza sessuale: è Kiran il principe indiano

Gli appassionati del Grande Fratello lo ricorderanno come ‘il principe indiano’. Si chiama Kiran Maccali e ha fatto parte del programma di Canale 5 nell 2012. Oggi il 32 enne è stato condannato al tribunale di Bresca a due anni e due mesi per violenza sessuale e atti persecutori nei confronti di una donna di Capriolo, la sua ex fidanzata, di 5 anni più grande di lui. Secondo quanto riportato da Brescia Oggi, la procura aveva chiesto più anni di reclusione, ma gli è stata riconosciuta l’attenuante della ‘minore gravità’ riguardo la violenza sessuale. Una storia davvero triste, ma non sarebbe la prima per l’ex gieffino. Il 32 infatti era stato arrestato una prima volta nel 2017, dopo un’aggressione ai genitori adottivi. Lo scorso aprile Kiran è finito di nuovo nei guai, dopo le incessanti molesti alle’ex fidanzata e le violazioni delle misure cautelari a cui era stati precedentemente sottoposto. L’ex gieffino era infatti sottoposto a obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia. Tutto ignorato: Kiran continuava a infastidire la sua ex senza sosta. Una storia che è finita nel peggiore dei modi, con un nuovo arresto per quello che è stato il principe indiano del Grande Fratello.