Nuova puntata di Pomeriggio Cinque, continua il caso di Remo e Girma: ecco cosa è accaduto dopo la diretta di ieri alla coppia di Mestre.

Sta andando adesso in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Appuntamento che, come al solito, si è aperto con un’ampia parentesi dedicato a fatti d’attualità e di cronaca. Ne sono stati davvero tantissimi quest’oggi e, soprattutto, tutti davvero molto interessanti. Non solo, quindi, il gruppo di anziane che hanno scritto a Barbara D’Urso di essere state truffate da un postino. Non solo la mamma del ragazzino di quattordici anni che ha avuto una relazione con una donna di 39 anni. Ma anche Remo e Girma. Ebbene si. La coppia di Mestre che ha avuto una vera e propria querelle con il proprietario della casa in cui alloggiano sono i protagonisti indiscussi di questa puntata. Ecco. A quanto pare, sembra essere giunti ad un punto di svolta. Ecco di che cosa parliamo.

Pomeriggio Cinque, Remo e Girma: cos’è accaduto dopo la puntata di ieri

Avevano affittato questa casa, in cui tuttora risiedono, soltanto per 10 giorni. Allo scadere del contratto stabilito e, soprattutto, pagato, però, Remo e Girma non hanno voluto più abbandonare la dimora. Dando origine, come raccontato in questi giorni a Pomeriggio Cinque, ad una vera e propria polemica con il proprietario di casa. Pensate, i due uomini, alcune settimane fa, sono giunti addirittura alle mani. Ecco. Dopo ben 1 mese dal sorgere di questa faccenda, sembra che il tutto stia per giungere al termine. Merito, senza alcun dubbio, della bella conduttrice napoletana. Tuttavia, appena Barbara D’Urso si è interessata di questo ‘caso’ ha fatto vedere tutto ciò che, durante la pubblicità delle diretta di ieri, è accaduto tra la signora Girma e Francesco, uno degli agenti che ha stipulato il contratto. Ecco. Durante questo servizio ‘inedito’, si vede chiaramente che tra i due c’è stata una violenta lite. Durante la quale, la signora ha assicurato che, entro oggi, avrebbe lasciato la casa.

La coppia di Mestre ha abbandonato la casa di Paolo, ma…

In effetti, così è stato. Da quanto mostrato da Ilaria Dalle Palle, Remo e Girma hanno abbandonato la casa. Ma c’è un ‘però’. Perché, la coppia di Mestre aveva intenzione di consegnare le chiavi di casa all’amministratore del palazzo. Ma, dal momento che, lui non può ritirarle, i due devono consegnarli direttamente a Paolo, il proprietario. Ecco. Finché, però, Girma non consegna le chiavi al diretto interessato, il signor Paolo non può affatto entrare in casa sua. Altrimenti, commetterebbe reato.