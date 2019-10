Francesca De André, continua a far parlare di sé, ma stavolta è la sorella Fabrizia a rilasciare delle parole sorprendenti nei confronti della sorella.

Francesca De André continua a far parlare di sé, specialmente dopo il malore che l’ha vista protagonista in una delle ultime puntate di Live non è La D’Urso. La ragazza ha infatti accusato un malore, pochi istanti prima della diretta ed è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale. La ragazza è stata trasportata al San Raffaele di Milano, dove poco dopo ha ripreso conoscenza e in seguito a degli accertamenti è stata dimessa. Da quel momento, Francesca non è più apparsa in televisione. Ma, proprio in questo momento, è ospite a Pomeriggio Cinque per rispondere alle parole di sua sorella Fabrizia.

Francesca De André, parla la sorella Fabrizia: parole incredibili

Francesca De André riceve da parte della sorella delle parole toccanti, Fabrizia ha infatti rivelato come sia molto legata alla sorella e come questa situazione la turbi. E’ preoccupata dai silenzi della sorella che non le risponde a telefono, nonostante lei abbia sempre cercato di sostenerla e di rimanerle accanto, anche nei momenti meno felici. Francesca pensa che sia stata la sorella a complottare alle sue spalle, affinché la sua storia con Giorgio Tambellini naufragasse. Dal canto suo Fabrizia è molto dispiaciuta e teme sia stato proprio il Tambellini a mettere “zizzania” tra le sorelle per spezzare il loro legame. Fabrizia ha inoltre aggiunto che ha provato svariate volte a rintracciare la sorella, senza mai riuscirci… L’intento era quello di farle capire che è tutto un “complotto” e che lei non ha mai desiderato vederla infelice, anzi, proprio l’amore che nutre nei suoi confronti le fa desiderare solo che sia felice. Fabrizia inoltre aggiunge che sarebbe voluta correre in ospedale, non appena ricevuta la notizia, ma non potendo lasciare il figlio piccolo solo, ha dovuto desistere dall’impulso di farlo. Infine aggiunge che per lei e i suoi cari ci sarà sempre posto per Francesca, deve solo dare loro modo di chiarirsi.