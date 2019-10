Bake Off, un ex concorrente si dà ai film a luci rosse: ecco chi è diventato attore ‘hard’ dopo l’esperienza nel reality dedicato ai dolci.

Tutti lo conosciamo per la sua partecipazione a Bake Off, il talent dedicato ai dolci e alla pasticceria. Ma oggi Antonio Veneziani ha deciso di cambiare vita, dando una svolta alla sua carriera. Una svolta a luci rosse. Si, perché secondo quanto riporta BichyF, l’ex concorrente di Bake Off si sarebbe dato al cinema per adulti, debuttando con un video amatoriale per OnlyFans. Un cambiamento radicale, quello di Antonio, che durante la sua partecipazione al programma di Real Time ha potuto contare sull’affetto di tantissimi fan. Scopriamo di più su di lui.

Ricordate Antonio Veneziani di Bake Off? Il concorrente ha fatto parte della terza edizione del reality dedicato alla pasticceria. E la sua eliminazione non fu accolta bene dai telespettatori: Antonio era davvero amatissimo dal pubblico della trasmissione. In molti pensavano che lui potesse essere proprio uno dei candidati per la vittoria finale, ma niente paura. Se volete, potrete rivedere il concorrente in video. Ma attenzione: non si tratta di 'semplici' video. Stando a quanto riporta BitchyF, infatti, il bel concorrente di Bake Off avrebbe scoperto di avere una nuova passione, oltre a quella per i dolci. Ed è quella per i film a luci rosse. Ebbene sì, Antonio Veneziano ha debuttato in un film 'per adulti', in esclusiva per OnlyFans. Non è la prima volta che, dal mondo dei reality, si passa al mondo a luci rosse: basti pensare a Nando Colelli, protagonista del Grande Fratello 11, diventato poi attore di film per adulti.