Benedetta Parodi, la novità a Bake Off Italia: non era mai successo prima

Benedetta Parodi annuncia con Ernst Knam la novità a Bake Off Italia: non era mai successa prima una cosa del genere. Benedetta Parodi conduce Bake Off Italia dal 2013 e il nome esteso del reality è Bake Off Italia- Dolci in forno. E’ originariamente un format Inglese, ma tanto è stato il successo che l’ha portato alle vette di ben 13 Paesi. La versione Italiana è prodotta da Magnolia e trasmessa da Real Time. Al fianco della Parodi ci sono come giudici Ernst Knam e Clelia D’Onofrio, l’autrice de “Il Cucchiaio d’Argento”, presenti sin dalla prima edizione. A loro poi si aggiungerà anche Antonio Lamberto Martino, poi sostituito da Damiano Carrara.

Benedetta Parodi annuncia sui social la novità a Bake Off Italia, non era mai successo quanto accaduto stasera

Benedetta Parodi ha condotto la puntata di stasera di Bake Off Italia con degli ospiti speciali, infatti in puntata erano presenti i giudici di “cortesie per gli ospiti“. I giudici del Format in questione, sempre in onda su Real Time, sono: Diego Thomas, Roberto Valbuzzi e Csaba della Zorza. La puntata di oggi, come rivelato da Ernst Knam, è all’insegna della festa e dell’allegria, per questo motivo non vi sarà alcun eliminato. Questa è stata la grande novità della serata, che ha ovviamente allietato tutti i concorrenti. Questi hanno dato prova ancora una volta delle loro abilità culinarie incantando i giudici ospiti della serata. I piatti cucinati si sono rivelati delle vere prelibatezze. La prova tecnica della serata era la preparazione della Torta Saint Honorè, di cui la vincitrice è stata Sara. A fine giornata però non è stata la ragazza a conquistare il grembiule blu dell’immunità, ma il compagno Rong, che ha conquistato più punti.