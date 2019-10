Chi è il giovane comico di Livorno Leonardo Fiaschi? Ecco cosa occorre sapere delle sua età, delle sue imitazioni e dello scherzo a Paolo Brosio.

Sarà uno degli ospiti della puntata di questa sera di Stasera tutto è Possibile, Leonardo Fiaschi. Ebbene si. Il giovane comico e cabarettista proveniente da Livorno sarà presente questa sera, lunedì 14 Ottobre, in una nuova puntata del game show condotto da Stefano De Martino. Ecco. Conoscete proprio tutto su di lui? Beh, questo è l’articolo adatto a voi. Passeremo in rassegna, infatti, tutto quello che occorre sapere. Dalla sua età, quindi. Fino alla sua carriera ricca di imitazioni. Senza perdere di vista, però, quel famoso scherzo che, anni fa, ha organizzato ‘ai danni’ di Paolo Brosio. Ecco tutto nel minimo dettaglio.

Chi è Leonardo Fiaschi: età, imitazioni e vita privata

Nato a Livorno il 17 Maggio del 1985, Leonardo Fiaschi è un comico, cabarettista e cantante. Prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, il giovane ha studiato Grafica. Tanto da ottenere anche un lavoro come Grafico Pubblicitario. Ma, contemporaneamente a questo, Leonardo ha frequentato anche un’accademia di recitazione Centro Culturale Vertigo di Livorno ed, infine, un corso di doppiatore presso l’Accademia Nazionale del Cinema di Bologna. La sua prima imitazione è avvenuta in un’età davvero molto ‘particolare’. Era alle medie e, durante un pomeriggio in compagnia dei suoi amici, Leonardo ha imitato per la prima volta la voce del grande Adriano Celentano. La svolta nella sua carriera televisiva aveva nel 2009 quando, fino al 2015, entra a far parte del cast della trasmissione radiofonica La Carica dei 101. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Nel 2014, infatti, ha partecipato alla quarta edizione de Italia’s Got Talent e, per ben due edizioni, a Colorado. La sua popolarità, però, aumenta nel 2016. Quando partecipa come concorrente al talent di Rai Uno, Tale e Quale Show. E, nel 2017, entra a far parte del cast di Domenica In insieme a Cristina Parodi. Ma non è finita qui. Perché il giovane livornese, oltre alla sua carriera televisiva e radiofonica, sbancherà anche in teatro con il suo spettacolo Leonardo Fiaschi show e L’altra faccia dell’opera. Insomma, una carriera molto ricca. Della sua vita privata, invece, cosa si sa? Leonardo è felicemente fidanzato. Da circa 15 anni, infatti, il comico è impegnato con Camilla.

Lo scherzo a Paolo Brosio per Le Iene

Il giovane di Livorno, però, è senza alcun dubbio anche conosciuto per lo scherzo che, per Le Iene, ha fatto a Paolo Brosio. Correva l’anno 2016 quando, imitando la voce di Papa Francesco, ha telefonato al conduttore televisivo facendo credere di voler un incontro con lui.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui