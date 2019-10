Niccolò Bettarini presto in tv: ecco dove vedremo il figlio di Simona Ventura

Niccolò Bettarini presto in tv: ecco dove potremmo vedere il figlio di Simona Ventura nei prossimi giorni

Niccolò Bettarini sarà presto in tv, vedremo infatti il figlio di Simona Ventura e Stefano nei prossimi giorni, in vesti totalmente nuove. Il ragazzo che quest’anno ha dovuto affrontare anche un’aggressione, che fortunatamente non ha avuto conseguenze irrimediabili, potrà far vedere tutto il suo talento. Niccolò infatti farà squadra con un’altra ragazza, per lo spin-off di un programma seguitissimo nell’ultimo anno.

Niccolò Bettarini presto in tv: ecco dove e quando

Niccolò sarà infatti impegnato nello spin-off de “Il Collegio” insieme a Valentina Varisco meglio conosciuta come Valeficient. I due ragazzi condurranno la spin-off della serie ambientata nel 1968. La voce narrante del programma non sarà piu quella di Giancarlo Magalli, ma al suo posto subentrerà Simona Ventura. Lo spin-off è incentrato sulle storie dei protagonisti che abbiamo visto nella terza edizione. Niccolò e Valentina avranno il compito di intervistare i ragazzi, che parleranno della loro esperienza nel collegio. Parleranno dei sentimenti provati durante l’avventura, dei litigi, delle marachelle e da come sia cambiata la loro vita da questa esperienza. Niccolò e Valeria dovranno intervistare i ragazzi cercando soprattutto di capire che tipo di cambiamento è avvenuto in loro dopo il programma o se in qualche modo abbia influito, in bene o in male, sulle loro vite. Oltretutto ai ragazzi verrà chiesto quali sono le loro ambizioni future e se sono cambiate dopo essere usciti dal Collegio. Il programma è prodotto dalla multipiattaforma di Rai2 e potremmo vedere le prime due Interviste di Niccolò e Valentina sulle piattaforme di RaiPlay Mercoledì 16 Ottobre 2019 e venerdì 18 Ottobre 2019 dalle 15.30. Le interviste saranno la parte finale della puntata che inizia alle 13, con un racconto sui vari personaggi. Gli appuntamenti settimanali sono due, il martedì e il venerdì.