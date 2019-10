Temptation Island Vip, è tempo di confronto finale tra Serena Enardu e Pago: ecco cosa è accaduto alla coppia del programma.

Siamo giunti alla puntata finale di Temptation Island Vip. Come consueto, quindi, in questo ultimo appuntamento, vedremo i falò finali di ciascuna coppia rimasta in gioco. In primis, Serena Enardu e Pago. Il loro confronto lo avevamo già potuto vedere alla fine della scorsa puntata. Soltanto adesso, però, abbiamo la possibilità di vedere com’è realmente andata a finire tra loro due. Dopo il percorso dell’ex tronista di Uomini e Donne all’interno del villaggio Is Morus Relais, il cantautore sardo è riuscita a ‘perdonare’ la sua compagna? E, soprattutto, l’Enardu è riuscita a capire realmente cosa vuole dal suo fidanzato? Ecco com’è andato a finire il loro confronto.

Temptation Island Vip, Serena Enardu e Pago: confronto finale, com’è accaduto

È una delle domande che tutti i telespettatori di Temptation Island Vip si stanno ponendo in questi ultimi giorni. Nonostante Gabriele Parpiglia abbia lanciato qualche piccolo ‘spoiler’, soltanto in questa ultima puntata del programma scopriremo realmente com’è andata a finire tra Serena Enardu e Pago. Vi anticipiamo che la seconda parte del loro falò è stata davvero infuocata. L’ex tronista di Uomini e Donne ha continuato a dire di quanto, in questi ultimi anni della sua relazione, non sia stato affatto felice. Il cantautore sardo, dal canto suo, l’ha ‘rimproverata’ di non averlo informato di questo suo malessere. “Mi dicevi sempre ‘amore non sei tu'”, sbotta Pago. Ma non solo. Perché, probabilmente come non mai, la coppia si è detta praticamente di tutto, sotto suggerimento di Alessia Marcuzzi. La giovane Enardu, per la prima volta, ha spiegato cosa non le andasse affatto giù della sua relazione. A partire, quindi, dalla loro ultima vacanza a Formentera. “O si va a casa di amici o a cantare”, dice Serena. Pago, invece, continua a spiegarle quanto siano stati irrispettosi i suoi atteggiamenti con il single Alessandro. Soffermandosi più volte su alcune frasi che la sua compagna ha detto al tentatore. E che lo hanno particolarmente fatto stare male.

La decisione finale della coppia

La verità: è proprio questo che chiede più volte Pago alla sua compagna. “Stai negando l’evidenza. Stai giocando con lui, cosa stai facendo?”, chiede, visibilmente provato, il cantautore all’ex tronista di Uomini e Donne. “Mi dispiace, ma io non stavo pensando a te”, riesce a dire Serena. Spiegando di quanto, in tutto questo periodo antecedente al programma, abbia sempre messo in primo piano la felicità del suo compagno anziché la sua. Tuttavia, è giunto il momento della decisione finale. Il sardo è pronto a ricominciare nuovamente la sua relazione con l’Enardu, a patto che lei gli dica qualcosa di ‘importante’. Quello che il cantautore vuole sapere è se la sua compagna è ancora innamorata di lui. Ecco. È finalmente arrivata la sua risposta: “Io vorrei un amore condizionato come il suo, ma non lo provo”. Inevitabile, quindi, la decisione finale: escono separati.