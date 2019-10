Simona Ventura a processo: la conduttrice è accusata di dichiarazione infedele dei redditi

Simona Ventura finisce a processo: come dichiarato dall’Ansa, la conduttrice è stata accusata di dichiarazione infedele dei redditi, i dettagli.

È una delle colonne portanti della Rai, Simona Ventura. Dopo la conduzione straordinaria di The Voice, la conduttrice è riuscita ad aggiudicarsi un posto di ruolo all’interno dell’azienda di Viale Mazzini. Non soltanto, infatti, è alla conduzione di un programma esclusivamente sportivo, ma, tra poche settimane, sarà al timone della nuova edizione de Il Collegio. Tuttavia, come annunciato poche ore fa dal sito Ansa.it, sembra che per la Ventura ci siano ‘guai’ in arrivo. Stando a quanto scritto dal sito web, sembra che Simona sia finita a processo. Ecco per quale motivo.

Simona Ventura a processo: la dura accusa

Ebbene si. Pochissime ore fa, si è svolta la prima udienza del processo di Simona Ventura. Ma di che cosa è stata accusata la conduttrice? L’ex moglie di Stefano Bettarini, stando a quanto si apprende dal web, è stata accusata di dichiarazione infedele dei redditi. Come spiegato dettagliatamente sul sito web Repubblica.it, sembrerebbe che la conduttrice avrebbe addebitato, negli anni che vanno dal 2012 al 2015, una gran parte dei suoi ricavi derivanti dai classici ‘diritti d’immagine’ ad una società, anziché addebitarseli direttamente in prima persona. Pensate, stando a quanto riporta il sito, si tratterebbe di decina di migliaia di euro. Ecco. È proprio questo, quindi, che è accaduto. In poche parole, la bella Ventura avrebbe dovuto dichiarare tali addebiti nella sua dichiarazione dei redditi. E, quindi, non di quella della società. Tuttavia, in seguito alla prima udienza e alle parole dei suoi due avvocati, sembrerebbe che Simona non avrebbe commesso alcun reato. Dal momento che ha eseguito, per filo e per segno, una scelta fiscale operata da tantissimi professionisti. Ma che, evidentemente, per l’Agenzia delle Entrate è risultata essere poco idonea. In ogni caso, stando a quanto si apprende, la conduttrice ha provveduto già a pagare il debito tributario.

