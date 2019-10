Belen Rodriguez, shooting in intimo: il reggiseno è troppo piccolo, non copre tutto…Ecco la foto che infiamma i fan.

Basta poco a Belen Rodriguez per infiammare i fan. E la bellissima showgirl argentina lo ha fatto anche qualche ora fa. Lo sanno bene i suoi followers di Instagram, che hanno potuto ammirare alcuni scatti tratti da uno shooting in cui Belen è la protagonista. I fan di Belen sono abituati agli scatti audaci della bellissima argentina, che in questo shooting è davvero irreesistibile. Belen indossa un completino intimo che non è passato certo inosservato: color bianco, con un gioco di trasparenze che rende tutto più provocante. Ecco la foto che ha fatto impazzire i fan di Belencita, che vedremo presto in tv nella nuova stagione di Tu si que vales.

Belen Rodriguez, shooting in intimo: il reggiseno è troppo piccolo, i fan impazziscono

Una Belen Rodriguez atomica, quella vista nelle recenti storie postate su Instagram. Uno shooting in intimo che ha letteralmente alzato la temperatura sui social dell’argentina. Merito delle sue curve mozzafiato, messe in risalto alla grande dal completino intimo bianco indossato dalla modella. Il risultato è perfetto. Ecco lo scatto che non è passato inosservato:

Belen si trova sdraiata sul pavimento in legno, tra alcuni busti di statue. La posa è molto ‘particolare’ e il reggiseno di Belen non copre proprio tutto. Lo shooting diventa particolarmente ‘interessante’ per i fan. La foto infatti è stata postata anche nel profilo, oltre che nelle stories: ed è inutile dire che il post è stato letteralmente invaso dai complimenti dei fan. Che possono gioire: presto potranno vedere la loro beniamina di nuovo protagonista in tv. Dove? A Tu si que vales, ovviamente. La bellissima argentina sarà di nuovo tra le conduttrici dello show del sabato sera di Canale 5. La trasmissione partirà il prossimo sabato e prenderà il posti di Amici Celebrities, che trasloca al mercoledì.