Duncan James dei Blue presenta il suo fidanzato: parole splendide per lui e per la sua omosessualità. Eccole di seguito.

Ci ha messo un po’ a fare coming out il cantante britannico che ha raggiunto la notorietà con l’ex boy band amata dalle ragazzine, I Blue. Duncan James dopo lo scioglimento del gruppo si è dedicato alla carriera solistica pubblicando alcuni singoli. Nel 2004 è diventato papà di una bimba avuto dalla sua ex fidanzata, Claire. A luglio ha postato la sua prima foto con il suo attuale fidanzato, Rodrigo Reis, filmaker brasiliano, scrivendo che solo lui lo faceva sorridere davvero. Di risposta ad un commento su Twitter, ha espresso parole splendide. Diamo un’occhiata.

Duncan James dei Blue presenta il suo fidanzato: “Lui mi rende orgoglioso di essere gay”

Duncan James insieme a Rodrigo Reis ha trovato davvero la felicità. L’ex dei Blue, il famoso gruppo che ha fatto impazzire tutte le ragazzine tra il 2000 e il 2005, ha ufficializzato la storia con lui nell’estate 2019 ed è davvero innamorato. Rodrigo è un filmaker e fotografo brasiliano ed insieme al suo fidanzato formano una coppia davvero incantevole.

Tramite il suo account su Twitter ha aggiunto alcune parole di risposta ai fan che hanno espresso la loro felicità nel vederlo così sorridente. “Non mi sono identificato come gay per molti anni a causa dei miei problemi con il coming out. Sono felice di come sono e questo ragazzo accanto a me mi rende orgoglioso di essere gay“, sono le sue splendide parole.