Continua l’intervista a Vieni da Me di Raimondo Todaro, il ballerino parla anche del suo tradimento passato alla sua fidanzatina dell’epoca: cosa dichiara.

Una puntata di Vieni da Me davvero incredibile. Non a caso, Raimondo Todaro ne sta facendo parte. Come raccontato in uno nostro recente articolo, il ballerino di Ballando con le Stelle si è lasciato andare ad una lunga intervista. Soffermandosi, in primis, sul suo provino per il noto talent di Rai Uno. Ed, in secundis, sul suo rapporto con la giuria del programma. Nella recente edizione, infatti, Raimondo è stato spesso al centro di polemiche con alcuni di essa. In particolare, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Ma non solo. Per la prima volta, il giovane Todaro ha raccontato la storia del tradimento. Ebbene si. Il ballerino ha dichiarato di aver tradito in passato. Ecco cosa dice.

Raimondo Todaro, la verità del tradimento a Vieni da Me: cosa dichiara

Pochissimi mesi fa, Raimondo Todaro aveva confessato il suo tradimento. Certo, il ballerino di Ballando con le Stelle non ha affatto tradito Francesca, la sua attuale moglie e ballerina di Amici di Maria De Filippi, bensì la sua prima fidanzatina. Era davvero piccolo, all’epoca. Tuttavia, la sua maturità è stata davvero enorme. Dopo aver commesso l’atto infedele, il catanese ha avuto il coraggio di confessarlo alla sua fidanzata dell’epoca. Ma cos’è successo? E, soprattutto, com’è accaduto il tutto? È un vero e proprio fiume in piena Raimondo Todaro su quest’argomento a Vieni da Me. Raimondo, infatti, ha raccontato che la bella Francesca era la sua ballerina a quei tempi. “Vivevamo insieme, ballavamo insieme”, dice il bel Todaro. È proprio per questo motivo che, quindi, la sua fidanzatina non ha affatto ‘sospettato’ o avuto paura di nulla. Tuttavia, quando, però, Francesca ha preferito lasciarlo per andare a ballare con un altro, il ballerino ha capito quanto la ragazza era importante per lui.