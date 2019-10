Ospite della puntata odierna di Vieni da Me è Raimondo Todaro che si lascia andare ad un incredibile ‘retroscena’ sul suo provino a Ballando.

Una nuova puntata di Vieni da Me è iniziata. Incantevole come sempre con una super minigonna corta di pelle, Caterina Balivo fa fare il suo ingresso nello studio televisivo a Raimondo Todaro, il ballerino professionista di Ballando con le Stelle. Durante il gioco de ‘La Lavatrice’, il giovane siciliano ha raccontato un particolare ed inedito ‘retroscena’ sul giorno del suo provino per Ballando con le Stelle. Sono passati circa 14 anni da quel momento. Eppure, solo adesso spunta un retroscena davvero incredibile. Ecco cosa rivela, per la prima volta, il buon Todaro alla conduttrice campana.

Raimondo Todaro a Vieni da Me: il retroscena sul suo provino per Ballando

Simpatico, bello e divertente come sempre Raimondo Todaro fa il suo ingresso nello studio televisivo di Vieni da Me. Appena seduto sulla lavatrice, è questo il gioco a cui ha deciso di sottoporsi, il ballerino da origine ad un siparietto davvero divertente. Prima di iniziare la sua intervista, infatti, il buon Todaro bacia una delle ospiti fisse del programma, Rossella. “È per scaramanzia”, dice Raimondo. Ebbene. Terminato tale momento ‘piccante’, il bel siciliano inizia a raccontarsi a 360 gradi. Lasciandosi andare, sin dal primo momento, ad una rivelazione davvero inedita. Per la prima volta in assoluto, il giovane ha raccontato un ‘retroscena’ particolare sul suo provino per Ballando. Era l’estate del 2005 quando Raimondo, per accompagnare suo fratello Salvo, al provino del talent di Rai Uno, è stato scelto al posto suo. “Non ci volevo affatto andare”, rivela Raimondo. Eppure, da quel momento, la sua vita è completamente cambiata. Sono 14 anni, infatti, che il catanese è uno dei ballerini professionisti del programma. Diventandone, quindi, un tutor davvero pazzesco che, in ogni anno, accompagna i Vip che decidono di cimentarsi in tale prova.

Per ulteriori news su Vieni da Me –> clicca qui