Alberto Urso invaghito di una concorrente di Amici Celebrities? L’indiscrezione è stata lanciata da Vite da Copertina.

Alberto Urso è uno dei volti più amati di sempre tra gli allievi della scuola di Amici. E del programma di Maria De Filippi il tenore è stato l’ultimo vincitore, battendo Giordana Angi nella serata finale. E proprio con Giordana, Alberto si è ritrovato ad Amici Celebrities, la versione del talent dedicata ai vip. I due cantanti sono stati i coach delle squadre, ora sciolte. Ma dal programma Vite da Copertina, Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno hanno lanciato una voce di gossip davvero interessante. E riguarda proprio Alberto. Il cantante si sarebbe preso una cotta per una delle concorrenti di Amici Vip, una componente della sua squadra. Ecco chi!

Alberto Urso invaghito di una concorrente di Amici Celebrities? È Laura Torrisi

Una voce di gossip davvero scottante, quella messa in giro da Ciacci e la Casalegno durante l’ultima puntata di Vite da Copertina. Durante la puntata si è parlato molto di Alberto Urso, la star di Amici. Ciacci ha dato per certe la sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, ma non è tutto…Di Alberto sono state rivelati anche alcuni dettaglio sulla sua vita sentimentale. Da quel che sappiamo, il cantante è fidanzato con Valentina Vernia, la ballerina ex allieva di Amici, durante la scorsa edizione. Ma a Vite da Copertina hanno lanciato una bomba: Urso si sarebbe invaghito di una delle concorrenti di Amici Celebrities. Di chi si tratta? Di Laura Torrisi, che ha fatto parte proprio della squadra blu, guidata dal tenore. Una voce, niente di più. Ma se ci dovesse essere un fondo di verità, non si mette benissimo per Alberto…Come la prederà Valentina?