Amici Celebrities ,vediamo insieme le anticipazioni e gli eliminati della penultima puntata in onda mercoledì 16 Ottobre su Canale 5

Quest’anno è andata in onda per la prima volta la versione Celebrities dello storico Programma Amici di Maria De Filippi. Il programma vede a scontrarsi due squadre, i bianchi e i blu, capitanati rispettivamente da Giordana Angi, seconda classificata di Amici 18 e Alberto Urso, vincitore dell’edizione. I due ragazzi, hanno aiutato i concorrenti delle squadre a prepararsi, psicologicamente e fisicamente alle prove da dover affrontare per poter arrivare alla fine del traguardo. Vediamo insieme le anticipazioni della penultima puntata…

Amici Celebrities, scopriamo cosa è successo nella penultima puntata: elinimati e finalisti

Amici Celebrities può vantare come prima edizione, un cast davvero frizzante, composto da elementi simpatici, talentuosi e qualche volta anche polemici. Non sono mancate infatti le polemiche tra i concorrenti, così come succede nell’edizione solita del programma. In questa penultima puntata, registrata il 15 ottobre, vedremo il ritorno di Maria De Filippi, anche se ancora non è dato sapere, in modo certo, quale ruolo ricoprirà la “Queen Mary” come viene definita sul web. Gli eliminati della puntata saranno 2 e verranno decretati i 4 finalisti del programma. Partiamo col dire che ci sarà lo scioglimento delle squadre blu e bianca, i concorrenti gareggeranno infatti l’uno contro l’altro. Lo “scontro” tra gli allievi è stato organizzato in 5 gironi. Nel 1° girone ogni allievo ha gareggiato al fianco di un ex allievo della scuola, in particolare: Filippo con Stash, Pamela con Irama, Ciro con Giordana, Laura con Alberto, Emanuele con Diana Del Bufalo e Massimiliano con Andreas e Sebastian. Il vincitore di questo girone è: Filippo. Nel secondo Girone la prima eliminata è stata Laura Torrisi. A conquistarsi gli altri posti in finale sono stati: Paola Camassa e Ciro Ferrara e in ultimo Massimiliano, che di conseguenza ha eliminato Emanuele Filiberto!