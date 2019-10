Diletta Leotta, arriva un’accusa shock: “Se va allo stadio così agghindata…”, le parole arrivano da una nota giornalista.

Diletta Leotta è una della donne più desiderate del momento. La giornalista sportiva ha conquistato tutti con il suo talento ma, diciamolo, anche grazie alla sua inconfondibile bellezza. Le sue curve mozzafiato fanno impazzire gli uomini, ma Diletta è sicura: “Se ti interessa il calcio ascolti le mie parole, altrimenti mi guardi”. Una dichiarazione questa della Leotta apparsa su The Sun, in una recente intervista alla conduttrice. Una dichiarazione che però non è passata inosservata. In molti hanno voluto rispondere alla frase della Leotta: tra questi Caterina Collovati, giornalista e moglie del calciatore. Per Diletta una gran bella frecciatina…

Diletta Leotta, l’accusa di Caterina Collovati: “Se va allo stadio così agghindata…”

Una vera e propria frecciatina quella di Caterina Collovati per Diletta Leotta. La giornalista e opinionista tv ha commentato una dichiarazione di Diletta, secondo cui solo chi non è amante del calcio si interessa più al suo aspetto fisico che alle sue parole. Una dichiarazione che non ha convinto Caterina, che con un post su Facebook esprime la sua dura opinione. Ecco cosa ha scritto:

Un post molto duro, quello di Caterina Collovati, che dimostra di non essere molto d’accordo con le dichiarazioni della Leotta. “Se una giornalista va allo stadio così agghindata preferisce essere guardata piuttosto che ascoltata”, scrive la Collovati, allegando al messaggio una foto di Diletta e Federico Balzaretti durante una delle partite seguite da Dazn. Una foto in cui Diletta è splendida come sempre, ma Caterina ha voluto sottolineare che gli abiti ‘succinti’ scelti da Diletta possono facilmente distogliere l’attenzione degli ascoltatori. E voi, siete d’accordo con il pensiero di Caterina Collovati?