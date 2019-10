Uomini e Donne Over, Enzo Capo si racconta e scopriamo finalmente che lavoro fa, perché è legato a Budapest e cosa cerca dal programma.

Nella puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne, 16 ottobre, ci concentreremo sulla sfilata maschile. Dopo attimi strazianti in cui Riccardo Guarnieri ha letto una lettera d’amore per Ida, è tempo di risate e così ecco la sfilata a tema “Il più irresistibile”. Tanti gli uomini del parterre maschile a cimentarsi con questa sfilata e, tra loro, spunta Enzo Capo. Lui è il nuovo affascinanti amore di Pamela che sembra aver trovato in lui una dolce metà.

Chi è Enzo Capo e che lavoro fa?

Enzo Capo, legato attualmente con Pamela Barretta, è un corteggiatore del parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne. Per quanto riguarda la sua vita privata erano scattate un po’ di polemiche perché aveva dichiarato di aver ancora qualche relazione aperta a Budapest. Sì, avete capito bene, a Budapest. Enzo Capo è un imprenditore napoletano di 47 anni, ma spesso deve andare a Budapest per lavoro. Enzo ha raccontato al settimanale di Uomini e Donne che Maria lo aveva già chiamato altre volte per tornare in trasmissione dopo la sua partecipazione nel 2004, ma era sempre impegnato. Quando quest’anno la chiamata è arrivata era finita da poco una storia importante e così ha deciso di rimettersi in gioco.

Cosa fa Enzo a Budapest?

Cosa fa a Budapest? Enzo Capo aveva fatto proprio in questa città degli investimenti immobiliari dando vita a degli hotel di lusso dove aveva cercato di portare il top dell’eccellenza italiana e oggi la Enzo Capo Luxury è un must di eleganza e lusso in Ungheria.

Enzo Capo a Uomini e Donne

A Uomini e Donne sta cercando una donna con la D maiuscola e appena arrivato ha notato Pamela per la sua bellezza e il suo carattere così forte e deciso. I due si sono iniziati subito a frequentare, ma lui ha voluto un po’ rallentare quando Pamela gli ha iniziato a parlare di matrimoni, figli e futuro. Troppa paura e troppe emozioni hanno portato Enzo a rallentare un po’, ma i due stanno continuando a frequentarsi.

(Fonte Immagini YouTube)