Barbara D’Urso, per circa un anno e mezzo, è stata insultata da un profilo Instagram falso: inevitabile, quindi, la denuncia.

È un personaggio pubblico, Barbara D’Urso. E, purtroppo, questo è lo scotto da pagare. Ma, questa volta però, si è superato davvero ogni limite. È proprio questo, infatti, che la conduttrice racconta e lascia intendere in un duro sfogo pubblicato, pochissimi istanti fa, su Instagram. Probabilmente è a casa sua la bella campana quando decide di denunciare e raccontare quanto le è accaduto in questo ultimo anno. Ma cosa le è accaduto? Beh, stando da quanto dichiarato dalla diretta interessara, sembrerebbe che la conduttrice sia stata insultata, per circa un e mezzo, da un falso profilo Instagram. Ecco i dettagli.

Barbara D’Urso insultata da un profilo falso: la denuncia e la scoperta choc

In fondo, lo sappiamo: Barbara D’Urso è sempre molta attiva sui social. Non perde mai occasione di poter interagire con i suoi fan. E, proprio per questo motivo, ha voluto condividere con loro anche questo particolare episodio social. Pochissimi istanti fa, infatti, la conduttrice campana ha raccontato di essere stata, per circa un anno e mezzo, insultata da un falso profilo Instagram. Che, quindi, non solo creava post contro di lei, ma anche contro i suoi due figli e la sua famiglia. Inevitabile, stando a quanto raccontato, la denuncia contro ignoti. E, soprattutto, l’aiuto della Polizia Postale. Ecco. È proprio a questo punto che la conduttrice fa una scoperta davvero choc. In seguito alle indagini delle autorità, la campana scopre che chi collaborava con il proprietario di questo telefono, da cui derivavano i post ‘insultanti’, è un noto giornalista. “Un giornalista del quale non mi interessa nemmeno fare il nome”, dice la D’Urso. Ma non solo. Perché la bella Barbarella va davvero nello specifico. Sostenendo che, come messo agli atti, era proprio questo giornalista a dare delle esortazioni, dritte a colui che metteva in pratica gli insulti alla conduttrice.

Per ulteriori news su Barbara D’Urso –> clicca qui