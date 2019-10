Per i suoi dieci anni di carriera, Belen Rodriguez ha voluto ringraziare il suo incredibile staff: ne manca soltanto uno, ecco di chi si tratta.

Incredibile, ma vero. Pochissimi giorni fa, Belen Rodriguez ha festeggiato i suoi dieci anni di carriera. Ebbene si. Giunta in Italia da ragazza, la bella argentina vanta, attualmente, un successo davvero smisurato. La sua carriera, infatti, vanta numerosi lavori. Da modella, fino a co-conduttrice al fianco di Teo Mammuccari, showgirl ed, infine, conduttrice esclusiva di programmi televisivi davvero incredibili. Insomma, dieci anni davvero impegnativi. Tuttavia, probabilmente Belen non avrebbe ottenuto un successo simile se non avesse avuto uno staff come il suo. Ed è proprio per questo motivo che ha voluto ringraziarli pubblicamente in un giorno davvero molto speciale per lei. Ma ecco che nei suoi ringraziamenti, manca una persona in particolare. Ecco di chi parliamo. E, soprattutto, cos’è accaduto.

Belen Rodriguez, dieci anni di carriera: nei ringraziamenti manca proprio lui

Correva l’anno 2014 quando Belen Rodriguez, su Italia Uno, era alla conduzione di un programma davvero incredibile. In ‘Come mi vorrei’, questo è il nome del suo show, la showgirl argentina ha presentato parte del suo staff. Cristina Isac, make-up artista di sua fiducia; Lollo, hair stylist della Rodriguez ed, infine, Giuseppe Di Cecca, stylist di Belen, nonché suo migliore amico. Tuttavia, sembra proprio che con quest’ultimo qualcosa sia andato storto. Perché, come dicevamo precedentemente, nei ringraziamenti pubblici per i suoi dieci anni di carriera, la moglie di Stefano De Martino non l’ha affatto menzionato. Cosa sarà accaduto, quindi? Ecco, a svelare tutta la verità ci pensa il settimanale ‘Chi’ che sembrerebbe additare i motivi di tale ed ipotetica rottura a Giulia De Lellis. Sembrerebbe, infatti, che il buon Di Cecca, attualmente sia lo stylist dell’influencer romana. Sarà proprio per questo motivo, dunque, che Belen non l’ha menzionato? Oppure, è stata una semplice dimenticanza? Staremo a vedere.