Nella puntata di ieri di Amici Celebrities sono stati annunciati i nomi dei quattro finalisti, immediatamente è scattata la polemica social: ecco perché.

Anche la quinta puntata di Amici Celebrities è andata in onda. Ne manca soltanto una e, finalmente, scopriremo chi tra i quattro concorrenti rimasti in gioco ne uscirà vincente. Proprio nell’appuntamento di ieri, infatti, sono stati annunciati i quattro finalisti. Coloro che si contenderanno la finale saranno: Pamela Camassa, Filippo Bisciglia, Massimiliano Varrese e Ciro Ferrare. Insomma, tutta la squadra di Giordana Angi. Tuttavia, appena svelati i nomi di coloro che si giocheranno il premio finale, si è verificata una vera e propria polemica social. Volete conoscere il motivo? Scopriamolo insieme.

Amici Celebrities, scatta la polemica social per i quattro finalisti: cos’è accaduto su Instagram

La puntata di ieri di Amici Celebrities è stata, ancora una volta, davvero imperdibile. Non soltanto perché come quarto giudice c’era la padrona di casa, Maria De Filippi, ma anche perché, proprio ieri sera, sono stati svelati i nomi dei quattro finalisti. La versione celebrity del noto talent di Canale 5 sta giungendo al termine, quindi. Chi vincerà, quindi? Ebbene. In attesa di scoprirlo, è bene che voi sappiate che, come dicevamo precedentemente, appena annunciati i nomi dei concorrenti che si contenderanno la vittoria, su Instagram è scoppiata una vera e propria polemica. Sapete il motivo? Scopriamolo insieme:

Ebbene si. È proprio di questo che, da come si può chiaramente leggere, alcuni sostenitori del programma si lamentano. C’è chi dice che il finale era stato già scritto ‘a tavolino’. E, quindi, prevedibile. E chi, invece, sostiene che l’eliminazione di alcuni talenti, quali Laura Torrisi e Francesca Manzini, è stata davvero incredibile. Voi siete d’accordo? Ma, soprattutto, siete soddisfatti dei Vip che sono arrivati in finale?