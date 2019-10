C’è Posta per Te, svelata la data ufficiale: ecco quando inizierà lo show

È stata finalmente svelata la data ufficiale di C’è Posta per Te: ecco quando inizierà il famoso show di Maria De Filippi.

Mancano davvero pochi mesi e, finalmente, la nuova edizione di C’è Posta per Te inizierà. Ebbene, ma quando? È uno dei programmi cult di Maria De Filippi, ammettiamolo. Che, tra l’altro, anno dopo anno riesce a conquistare uno share davvero pazzesco. Ma quando, però, potremmo assistere alle commoventi storie del programma? Grazie ad un’indiscrezione lanciata da Super Guida Tv siamo venuti a conoscenza della data ufficiale. Volete scoprirla anche voi? Diamoci uno sguardo insieme.

C’è Posta per Te, ecco la data ufficiale d’inizio show

Siete pronti ad una nuova e strabiliante edizione di C’è Posta per Te? Siete pronti ad emozionarvi e a commuoversi per le incredibili storie che, anno dopo anno, vengono raccontate da Maria De Filippi? No? Beh, tenetevi pronti perché, tra pochissimi mesi, inizierà la nuova stagione. Quando con precisione? A gennaio 2020, ovviamente. Ma non solo. Perché, stando a quanto si apprende da Super Guida Tv, siamo venuti a conoscenza della data esatta. Da sabato 11 Gennaio, la regina di Mediaset sarà pronta ad incantare i suoi telespettatori con le sue storie. Noi non vediamo l’ora, voi?