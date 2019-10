Rosy Abate 3, “Non era deciso che Rosy fosse morta”: la rivelazione shock a pochi giorni dalla fine della serie

Mario Sgueglia ha interpretato il ruolo di Luca Bonaccorso, l’ispettore che ha perso la vita in Rosy Abate 2. Una morte che in tanti non si aspettavano e che ha lasciato un anelito di delusione tra il pubblico. Era molto amato, Luca Bonaccorso, e in tanti avrebbero voluto vederlo anche in una ipotetica terza serie su Rosy Abate. Ebbene, proprio Mario Sgueglia ha parlato ai microfoni di Fanpage per fare chiarezza su quello che è successo nel periodo in cui andavano in scena le ultime puntate e cosa, ipoteticamente, succederà nella terza serie.

Rosy Abate 3: “Non era mai stato stabilito che Rosy morisse”

Sgueglia ha fatto una precisazione abbastanza importante sulla serie che ha appassionato milioni di italiani: “Non è stato cambiato niente. Ho visto andare in onda quello che ho girato. Rosy non doveva morire sin dall’inizio, anche perché non c’è modo di girare e montare tutto in una settimana. Non era materialmente possibile”.

Per quanto riguarda quelle che potrebbero essere anticipazioni della terza serie: “Che io sappia non è stato scritto neanche il soggetto della terza stagione”. Insomma, ci aspettano nuovi clamorosi colpi di scena? Qualcuno ha anche ipotizzato che l’attenzione si sposti su Leonardo, che adesso sta per mettere su famiglia e diventare poliziotto. Forse, vorrà seguire le tracce di Luca, che negli anni della sua infanzia gli è stato molto vicino. Mario Sgueglia, tuttavia, tiene a precisare che non c’è alcuna possibilità di rivederlo nella serie perché il suo personaggio è morto. Per cui, la parola fine sul suo copione è stata già scritta. Non ci possiamo aspettare colpi di scena in tal senso. Certo, quello che interesserà maggiormente sarà la partecipazione di Giulia Michelini. L’attrice ha più volte detto di aver dato tutto nei panni di quel personaggio e che quindi, per lei, molto probabilmente non ci sarà un seguito. Poi, chissà…