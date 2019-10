Dritto e Rovescio, Daniela Santanchè attaccata duramente: “Fatti i ca**i tuoi, pu**ana”, momento di sconcerto in studio

Un momento molto trash a Dritto e Rovescio, trasmissione condotta da Paolo Del Debbio su Rete 4. C’era appena stato un battibecco tra Daniela Santanchè ed una rom. Un botta e risposta che non si è concluso proprio nel migliore dei modi. Infatti, l’inviata al campo rom dove si trovava la persona interessata ha dovuto allontanare il microfono e spostarsi per non dar seguito agli insulti. Infine, Paolo Del Debbio ha dovuto interrompere il collegamento perché altrimenti si sarebbe finiti in qualcosa di veramente volgare. Purtroppo, non si poteva prevedere una tale brutta piega per la trasmissione.

"Io spero che gli portino via anche gli altri bambini…" Così @DSantanche in studio e scatena la reazione scomposta della rom in collegamento, che la insulta pesantemente.

Paolo Del Debbio si è sentito sicuramente in seria difficoltà quando ha dovuto interrompere il collegamento. Evidentemente, non credeva si fosse arrivati a tal punto. Daniela Santanchè aveva appena detto la sua su quello che riguarda le condizioni di vita dei bambini di quel campo. Alcune bambine sono costrette a sposarsi giovanissime. Ed è proprio questo che la Santanchè recriminava ai genitori. Uno dei genitori è proprio quella donna rom che si sente chiamata in causa e colpita dalle sue parole. Così controbatte con dei termini che non sono proprio consoni ad una trasmissione del genere: “Signora, come ti chiami. Non ti conosco. Mi senti un attimo? Perché non ti guardi a casa tua?”, poi la manda a quel paese e l’inviata prova in tutti i modi a spostarle il microfono. Tuttavia, la rom torna indietro e prende di forza il microfono per far ascoltare alla Santanchè ed al pubblico a casa ciò che aveva da dire: “Fatti cazz*** tuoi putt***“.

Tutti sconcertati in studio. Daniela Santanchè in primis. Paolo Del Debbio, in difficoltà, interrompe tutto e prova a placare gli animi prendendo così in mano le redini della situazione.