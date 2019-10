Barbara D’Urso, ‘incidente’ in diretta a Pomeriggio 5: è accaduto a inizio puntata; ecco cosa è successo.

Anche oggi, come sempre, una nuova ricchissima puntata di Pomeriggio 5 è in onda su Canale 5. Carica come ogni giorno, la padrona di casa Barbara D’Urso è pronta a fare compagni a milioni di italiani, tra casi di cronaca e le ultime voci di gossip. Ma proprio a inizio puntata, è accaduto qualcosa di strano alla conduttrice. La puntata si è aperta con la solita sigla con Barbara che entra in studio. Ma, proprio durante i primi minuti di diretta, c’è stato un piccolo ‘incidente’ per la D’Urso, che, come sempre non ha voluto nasconderlo e ha rivelato tutto al suo amato pubblico. Ecco cosa è successo.

Barbara D’Urso, ‘incidente’ in diretta a Pomeriggio 5: rischia di cadere

Un inizio puntata ‘barcollante’, quello di oggi, per Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La bellissima conduttrice, regina da anni del pomeriggio di Canale 5, è in onda con una nuova puntata del seguitissimo talk del pomeriggio. Ma proprio durante i primi minuti di diretta, Barbara stava per cadere. È accaduto duratte la consueta ‘piroette’ che la conduttrice fa, a inizio puntata, per salutare al meglio il suo amato pubblico in studio. Ma Barbarella stava per perdere l’equilibrio. E con la sua solita ironia e spontaneità, lo ammette prontamente: “Stavo barcollando, stavo cadendo!!”, rivela sorridendo al suo pubblico. E subito dopo annuncia gli argomenti che verranno trattati nella puntata appena iniziata. Insomma, l’ennesima dimostrazione del rapporto ormai confidenziale tra Barbara e il suo pubblico. Ecco il momento del ‘barcollamento’:

Un piccolo imprevisto che non ha di certo scalfito l’inarrestabile Barbara, che, tra gli altri argomenti, oggi ha dato voce a Filippo Nardi, l’ex del Grande Fratello, vittima di un incidente in scooter.