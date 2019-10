Filippo Nardi ha fatto un incidente in scooter: nulla di grave ma ora si ritrova con molte fasciature. Ecco il collegamento con Pomeriggio Cinque.

Filippo Nardi è stato vittima di un incidente a Firenze nella giornata di ieri, 17 ottobre: nella puntata di oggi di Pomeriggio Cinque è entrato in collegamento durante la diretta di Barbara D’Urso per mostrare le sue condizioni. L’ex concorrente del Grande Fratello aveva già mostrato ai suoi follower su Instagram cosa gli era accaduto e le sue ferite. Per fortuna sono solo escoriazioni ma la paura è stata molta. Il conte ha fatto un volo dal suo scooter per colpa di un auto: vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Pomeriggio Cinque, Filippo Nardi in collegamento dopo l’incidente: ecco come sta

Filippo Nardi è stato in collegamento con Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio Cinque. Il conte ha fatto un incidente in scooter: un autista non ha messo la freccia prima di girare e l’ex concorrente ha fatto un volo in motorino. Dall’ospedale di Santa Maria Nuova di Firenze, Filippo ieri ha mostrato la sua gamba con una grossa escoriazione sui social. Oggi nello studio del talk show pomeridiano di Carmelita si è visto Nardi con la testa , la gamba ed altre parti del corpo fasciate: per fortuna non è nulla di grave, dovrà solo rimanere a riposo per 10 giorni. Ha svelato le sue condizioni: “Ho una contusione alla caviglia ed al ginocchio, niente di rotto. Ho battuto la testa perciò sono fasciato. Ho perso un pezzo di polpastrello”. Ha confessato di non riuscire a camminare.

L’opinionista ha fatto preoccupare tutti, soprattutto la conduttrice Mediaset: i due questa estate sono stati al centro del gossip poichè tutti pensavano fossero fidanzati. Entrambi hanno poi smentito proprio dichiarando di essere solo amici.