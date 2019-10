Simona Ventura, spunta una foto del passato: tutti notano un ‘dettaglio’ nello scatto pubblicato su Instagram, ecco quale!

Simona Ventura è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Attualmente impegnata con un nuovo programma di sport, Supersimo è una delle colonne portanti del nostro piccolo schermo. Bella, simpatica, vulcanica, la conduttrice è molto attiva anche sui social, in particolare su Instagram, il social preferito dei vip. E proprio qualche ora fa, la conduttrice ha postato una foto molto particolare: è una foto ricordo, risalente agli anni ’80! Il post è stato invaso dai commenti dei fan, che hanno notato un particolare ‘dettaglio’ nello scatto pubblicato dalla conduttrice… siete curiosi di scoprire quale? Ve lo mostriamo subito!

Simona Ventura, il dettaglio nella foto degli anni ’80: le immancabili spalline

Spesso i vip amano condividere con i loro affezionati followers scatti del loro passato. Lo ha fatto anche Simona Ventura, che qualche ora fa ha postato sul suo profilo Instagram una foto degli anni ’80. Una foto che non è affatto passata inosservata, date un’occhiata:

“I mitici anni ’80”, scrive Simona nella didascalia del post. Un post che ha scatenato i commenti nostalgici dei fan. In particolare, c’è un dettaglio nella foto che non è passato inosservato. In tanti l’hanno notato:

Ebbene sì, oltre all’eccentrico tessuto metallizzato, sono le immancabili spalline ad attirare l’attenzione di tutti! Un accessorio che, in quegli anni, era davvero un must: chi non le indossava? Il post, come sempre quando si tratta di Simona Ventura, ha ottenuto in poco tempo il pieno di like e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per la conduttrice, che ama condividere con i fan foto e video della sua vita lavorativa e privata. Cosa aspettate a seguirla su Instagram? Supersimo vi sta aspettando!!