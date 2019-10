Belen Rodriguez e Stefano De Martino, fastidiosa ‘disavventura’ per il ballerino in aereo: ‘Io lo avrei menato’, ecco cos’è successo alla coppia.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo. Da quando sono tornati insieme, continuano a rincorrersi le voci di una eventuale seconda gravidanza di Belen, anche se ad oggi non ci sono state conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Stefano e Belen cercano di trascorrere più tempo possibile insieme nonostante i tanti impegni lavorativi di entrambi, e si fanno dolci dediche e sorprese reciproche, che finiscono su Instagram. Insomma, tra di loro procede davvero a gonfie vele, e le ultime storie pubblicate dall’argentina lo confermano. La coppia è in aereo e sta affrontando un lungo viaggio, ma Stefano è vittima di una fastidiosa ‘disavventura’: Belen interviene con parole dure, ecco cos’è successo.

Belen e Stefano, disavventura in aereo: ‘Io lo avrei menato’, cos’è successo

Belen e Stefano hanno affrontato un lungo viaggio notturno in aereo, mostrano ai fan su Instagram la loro postazione, con tanto di schermo per guardare film e pantofole e pigiama offerto dall’equipaggio dell’aereo per vivere la notte con maggiore comodità. I due sembrano sereni e tranquilli, ma il risveglio non è stato proprio dei migliori. Nelle ultime storie pubblicate da Belen, si vede Stefano che dorme con una mascherina agli occhi, ma viene svegliato da uno steward dell’aereo, che scherza con lui.

La vicenda ha tutta l’aria di essere uno scherzo, magari organizzato dalla stessa Belen, che ride insieme allo steward. Anche Stefano, nonostante l’improvviso risveglio, si mostra divertito dalla situazione, e Belen nella didascalia del video gli fa i complimenti, dicendo che lei avrebbe sicuramente reagito diversamente: ‘Io lo avrei menato come minimo’, scrive l’argentina, ‘Mio marito è il più gentile del mondo’.

