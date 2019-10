Pamela Prati è pronta a ritornare a Non è L’Arena e ad avere un confronto proprio con lui: ecco di chi stiamo parlando nello specifico.

Pamela Prati continua ad essere sotto l’occhio dei riflettori. Infatti, proprio domani sera, l’ex showgirl del Bagaglino sarà nuovamente presente a Non è L’Arena. Non è assolutamente un volto nuovo del programma di Massimo Giletti, la bella Prati. Poche settimane, infatti, la sarda aveva parlato, in questo studio televisivo, del caso ‘Marco Caltagirone’ e la presunte nozze. Ecco. A distanza di tempo dall’accaduto, Pamela ritornerà negli studi di La7 per avere un confronto, probabilmente, definitivo proprio con lui. Ebbene si. La Prati si confronterà, forse per la prima volta, con chi ha ‘smascherato’ tutto. Ma ecco cosa accadrà. E, soprattutto, di chi stiamo parlando.

Pamela Prati, il confronto definitivo proprio con lui a Non è L’Arena: di chi si tratta

Non è passato nemmeno un anno quando Pamela Prati è stata al centro dell’attenzione di tutti per Marco Caltagirone, le loro fantomatiche nozze, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Eppure, la bella showgirl sarda sarà presente negli studi di Non è L’Arena per un confronto, molto probabilmente, finale e definitivo con chi, in questi mesi, ha fatto venire fuori tutta la verità. Come dicevamo precedentemente, recentemente l’ex showgilr del Bagaglino è stata ospite negli studi televisivi di La7 per raccontare la sua verità sulla vicenda. Domani, da quanto si evince da alcune anticipazioni apparse sul web, ci sarà il capitolo finale. Pamela Prati, infatti, si confronterà con Roberto D’Agostino. Ebbene si. Proprio colui che con il suo Dagospia ha fatto venire fuori tutta la verità e, soprattutto, tutto ciò che risultava essere ‘misterioso’ avrà un confronto finale con la Prati. Come andrà a finire? Beh, staremo a vedere!