Taylor Mega e l’inaspettata confessione su Instagram: “Lo faccio tutte le sere”… Risponde così l’influencer alle domande di un seguace.

Taylor Mega è certamente tra le Influencer Italiane più chiacchierate del momento. La giovane infatti conosciuta per la conoscenza con Flavio Briatore ha poi avuto un’ascesa incredibile nel corso dei mesi. Stilosa e sopra le righe la giovane Mega non fa altro che far impazzire i propri Follower, specialmente se alle domande che le pongono si lascia sfuggire una confessione come quella di ieri sera: “Lo faccio tutte le sere”

Taylor Mega, l’inaspettata confessione a un fan: “Lo faccio tutte le sere”

Taylor Mega nell’ultimo periodo è ospite tutti i giorni dei programmi non solo Mediaset, ma anche Rai. I motivi per cui è invitata negli studi televisivi a parlare sono i più disparati… La ragazza, oltre ad essere una Influencer è una vera e propria guru in fatto di moda e spesso le viene chiesto di intervenire proprio in questo campo. E’ una delle ospiti fisse di Barbara D’Urso e interviene volentieri che si tratti di moda, di chirurgia estetica o di social. La Mega oltre ad essere attivissima sui social, non perde occasione per rispondere, tramite essi, alle frecciatine che le vengono mandate dalle “colleghe” influencer. La sua vita è quasi un libro aperto per i fan che la seguono e la sostengono in ogni momento. Spesso Taylor ritaglia degli spazi della propria giornata per rispondere alle domande dei fan, tramite la sezione apposita di Instagram. Ieri sera le è stato chiesto se credesse in Dio e se a volte le capitasse di pregare e la risposta non si è fatta attendere! Taylor ha dato una risposta che certamente molti non si aspetterebbero, la giovane infatti ha affermato di pregare ogni sera, credendo in Dio, ma non è finita qui! La giovane infatti chiederebbe anche alla dolce nonna di poter pregare per lei.