Alessia Marcuzzi le mostra su Instagram: “So che gli uomini le detestano ma…”, ecco il video postato dalla conduttrice qualche ora fa.

Alessia Marcuzzi è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Quest’anno, per lei, la nuovissima esperienza alla conduzione di Temptation Island Vip. Un’esperienza unica per la conduttrice, che è stata abilissima ad accompagnare le coppie nel loro viaggio dei sentimenti. Ma Alessia si sa ama tenersi in contatto col suo pubblico anche attraverso i social. In particolare su Instagram, il social preferito dai vip: è lì che qualche ora fa la Marcuzzi ha mostrato ai followers parte del suo outfit. In primo piano, oltre alle sue gambe, un bel paio di scarpe rosse. E sono proprio le scarpe l’oggetto della ‘discussione’ del post di Alessia. Il motivo? Ve lo sveliamo subito.

Alessia Marcuzzi mostra le sue ballerine su Instagram: “Piacciono solo a noi donne ma non mi interessa!”

La maggior parte degli uomini le odia, ma Alessia Marcuzzi le mostra senza pudore. Di cosa stiamo parlando? Delle ballerine, un tipo di calzatura che non sembra essere particolarmente amato dal genere maschile. Si tratta di scarpe molto basse, che si infilano, molto simili, appunto, a quelle usate dalle danzatrici. Ma Alessia Marcuzzi rompe ogni tabù, e pubblica su Instagram un video dove le protagoniste assolute sono proprio le sue ballerine rosse. Ecco a voi le immagini:

Ebbene sì, la bellissima Alessia ha mostrato ai suoi followers le scarpe scelte per la sua serata. E lei stessa ammette di sapere che sono poco gradite agli uomini. Ma l’hashtag posto a fine didascalia spiega molto: I don’t care, non mi interessa! Il post è stato invaso dai commenti dei fan: in molte confermano che i loro partner non amano queste calzature, ma c’è un commento in particolare a cui Alessia ha voluto rispondere. Un utente spiega che è normale che ‘con uno stacco di cosca del genere stanno bene’, ma la Marcuzzi non è molto d’accordo: “Pensa che io le preferisco sulle donne bassine”, risponde la conduttrice. Insomma, il dibattito è aperto: ballerine si o no? E voi le indossate?