Dormire bene aiuta far dimagrire: cosa c’è di vero e cosa no

Come il sonno può aiutare veramente a dimagrire: cosa c’è di vero e cosa no.

Riuscire a dimagrire è una sorta di kimera che le donne, soprattutto, cercano spasmodicamente di raggiungere non sempre con ottimi risultati. Ci sono moltissimi escamotage, trucchi e suggerimenti oltre che diete da poter seguire per perdere quei chiletti di troppo che attanagliano il nostro giro vita o le cosce. Ora però pare che ci sia un aiuto fondamentale e piacevole soprattutto per rimettersi in forma: il sonno.

Perchè dormire aiuta a far dimagrire?

Dormire diventa una sorta di aiuto fondamentale per il nostro processo di dimagrimento, ma in molti credono che siano tutte “leggende” metropolitane. In realtà c’è qualcosa di vero. Certo è che se mangiate tantissimo e dormite altrettanto tanto non diventerete magri, ma il sonno aiuta a regolare il metabolismo. Se si dorme meno di sette ore infatti il sonno non è intenso e non viene rilasciata la leptina ossia quell’ormone che regola il senso di sazietà. Dormire male invece fa venire fame perché chi dorme in modo sbagliato e soprattutto per poche ore, rischia di avere un aumento di cortisolo, ossia l’ormone dello stress che stimola la fame! Invece dormire in modo sano aiuta a ridurre l’appetito perché nel corpo si produce meno grelina un ormone che invece viene normalmente prodotto di giorno che serve per attivare lo stimolo della fame. Inoltre chi dorme bene mangia anche in modo più sano. Insomma i motivi per dormire bene ci sono. Prima di tutto si è più riposati e ci si sveglia senza quel senso di stanchezza che spesso accompagna un po’ tutti al risveglio per cui ci sembra di non aver dormito. Se però non riuscite a dormire bene sappiate che ci sono degli integratori, anche naturali completamente che aiutano proprio il sonno, regolando il ritmo di veglia e soprattutto permettendovi di riposare bene e in modo profondo durante la notte.

