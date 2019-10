Alessia Marcuzzi si sdraia a letto: il top è troppo scollato…incidente ‘piccante’ tra le Instagram Stories della conduttrice.

Tra le conduttrici tv è senza dubbio una delle più amate. Parliamo di Alessia Marcuzzi, reduce dall’esperienza al timone di Temptation Island Vip. I fan hanno apprezzato molto la sua conduzione nel reality dedicato ai sentimenti. Ma non è solo sul piccolo schermo che possono ammirarla: Alessia è molto seguita anche sui social, nello specifico su Instagram, il social preferito dai vip. Ed è proprio lì che qualche ora fa la conduttrice ha postato alcune stories che non sono passate inosservate. Colpa del top indossato dalla Marcuzzi, forse un po’ troppo scollato…Si vede chiaramente che la conduttrice non indossa l’intimo. Date un’occhiata.

Alessia Marcuzzi infiamma Instagram: il top scollato senza reggiseno fa impazzire i fan

Alessia Marcuzzi è solita condividere con i suoi followers di Instagram foto e video della sua vita lavorativa e privata. E qualche ora fa, un video in particolare non è passato inosservato. La bella Alessia si riprende mentre è sdraiata sul letto. Un outfit totalmente bianco attira l’attenzione di tutti: soprattutto per via del top indossato dalla Marcuzzi, particolarmente scollato. L’inquadratura dall’alto contribuisce ad alzare la temperatura su Instagram. Guardare per credere:

Ve l’avevamo detto che questo video non era passato inosservato. Alessia è decisamente ‘esplosiva’ nelle stories apparse sul suo profilo ufficiale di Instagram. Il top, indossato senza reggiseno, non lascia molto spazio all’immaginazione. E la posizione sdraiata della conduttrice rende il tutto ancora più ‘audace’. Insomma, un bel vedere per i numerosissimi followers della Marcuzzi, che giorno dopo giorno la seguono, sia sui social che in tv. Dove, dopo il viaggio nei sentimenti di Temptation Island Vip, è tornata al timone del suo amato Le Iene Show.