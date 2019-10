Alberto Aquilani chi è: età, moglie, carriera e vita privata del calciatore che è stato protagonista di un esilarante scherzo de Le Iene.

Alberto Aquilani è stato uno dei calciatori italiani più famosi al mondo: ha militato in squadre molto importanti nel mondo del calcio come la Fiorentina, la Roma, Juventus, Milan, Liverpool. Il suo ruolo era il centrocampista. Tra difesa ed attacco, era lui a coordinare gli scenari offensivi e tentare invece di spezzare il gioco avversario quando ce n’è bisogno. Ottimo piede, è sempre stato un eccellente playmaker. Adesso, però, l’età non gli consente più di correre con i compagni in mezzo al campo e per questo la sua carriera è andata avanti. E’ diventato, infatti, proprio da quest’anno, allenatore dei ragazzi Under 18 della Fiorentina.

Alberto Aquilani chi è: carriera e trofei vinti

Chi è Alberto Aquilani? Come detto, è stato un grandissimo calciatore e adesso è anche diventato un allenatore di calcio. La sua carriera fa progressi. Ma non possiamo dimenticarci di tutti i trofei vinti dal fantastico centrocampista. Ha vinto due Coppe Italia con la Roma nel 2006/07 e nel 2007/08. Una supercoppa italiana sempre con la Roma nel 2007 e una Supercoppa di Portogallo con lo Sporting Lisbona. E’ stato, inoltre, miglior calciatore dell’Europeo Under 19 nel 2003.

Vita privata: la moglie, le figlie e l’amicizia speciale con Totti

Alberto Aquilani è sposato con Michela Quattrociocche, famosa attrice italiana. Ha due splendide figlie di cui pubblica numerose foto su Instagram. L’ex calciatore è molto amico di Francesco Totti. Con sua moglie Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma è stato anche al suo matrimonio con Michela. Si riuniscono spesso anche per qualche ‘sgambata’ in campetto.

Sul suo profilo ci sono tantissime foto che ritraggono campi di calcio e pallini. Sappiamo che la sua è una passione molto forte e per questo condivide spesso momenti del genere sul proprio profilo Instagram. Ma non è tutto. Troviamo, infatti, anche molti momenti in cui si lascia immortalare con la sua splendida famiglia.

Inoltre, sul suo profilo troviamo anche un video con in allegato il messaggio in cui dichiara di voler appendere gli scarpini al chiodo. Nel video vediamo un Alberto Aquilani ragazzino, molto piccolo, che era appena agli esordi nel mondo del calcio.

Per ulteriori news su Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche –> clicca qui