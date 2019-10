Chi è Marianne Mirage: età, carriera, vita privata e vero nome della cantautrice italiana; conosciamola meglio.

Per tutti è Marianne Mirage, ma il suo vero nome è Giovanna Gardelli. La cantautrice italiana è nata a Cesena il 19 ottobre del 1989. I suoi riccioli mori sono inconfondibili, come il suo pezzo portato a Sanremo nel 2017 “Le canzoni fanno male”. Ma conosciamo qualcosa in più sulla cantautrice.

Chi è Marianne Mirage: tutto sulla cantautrice italiana

Si chiama Giovanna Gardelli, in arte Marianne Mirage. In molti la ricorderanno per la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017. Ma la passione per la musica, per lei, nasce molto presto: in particolare, la cantante si avvicinerà al genere jazz, black and soul. Durante gli studi, Marianne si mantiene facendo la barista, e nel frattempo si esibirà con numerosi musicisti internazionali in giro per le capitali europee. Nel 2012 consegue il diploma di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano e si laurea in Lettere e Filosofia.

È il 2014 l’anno del suo primo singolo, dal titolo Come quando fuori piove. Da quell’anno Marianne si esibirà in occasione delle aperture dei concerti di tantissimi artisti internazionali e non, tra cui Patty Pravo, Kieska, Patti Smith, Baustelle, Tiromancino e Niccolo Fabi. Nel 2016 esce Quelli come me, un album a cui prosegue un tour ricco di date. Nell’album, anche il brano La vie, col quale parteciperà al Summer Festival. Arriva poi la volta di Sanremo, quando sull’Ariston porterà Le Canzoni fanno male: nello stesso anno, 2017, uscirà l’EP omonimo e il brano The Place, colonna sonora del film dallo stesso titolo, diretto da Paolo Genovese.

La cantautrice è la protagonista dell’intervista singole de Le Iene, nella quale rivelerà alcuni dettagli ‘piccanti’ della sua vita. Se volete sapere di più su di lei, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Ecco una foto direttamente dal suo profilo: