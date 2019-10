Belen Rodriguez sdraiata a riva: inquadratura dall’alto, il lato B fa impazzire Instagram; ecco la foto che non è passata inosservata.

Basta poco a Belen Rodriguez per far impazzire i suoi fan. La bellissima moglie di Stefano De Martino è da poco tornata in tv alla conduzione di una nuova scoppiettante edizione di Tu si que vales. Ma non è solo sul piccolo schermo che la showgirl argentina si lascia ammirare dai suoi fan. Anche su Instagram, il social preferito dai vip, dove Belen ama condividere foto e video delle sue giornate. E questi ultimi giorni, la Rodriguez li sta trascorrendo alle Maldive, in una vacanza da sogno col suo Stefano. L’ultimo scatto di Belen arriva direttamente da una delle incantevoli spiagge che sta visitando: ma l’attenzione di tutti non è caduta sulla spiaggia…Belen si trova sdraiata e l’inquadratura dall’alto lascia in bella mostra il suo notevole lato B. Ecco il post che ha infiammato Instagram.

Belen Rodriguez sdraiata a riva: il suo lato B manda in titl Instagram

Una Belen Rodriguez da urlo, quella apparsa nello scatto postato dall’argentina su Instagram. Uno scatto in bianco e nero, in cui la bellissima showgirl si riprende dall’alto, mentre si trova sdraiata su una spiaggia delle Maldive. La foto è davvero pazzesca: Belen indossa solo la parte di sotto del costume, e il suo lato B cattura l’attenzione di tutti. Ecco lo scatto che non è passato inosservato:

Eh si, ve lo avevamo anticipato. Belen è davvero statuaria, nella foto scattata a riva in una delle meravigliose spiagge che sta visitando durante la sua vacanza. Il costume che indossa è davvero minuscolo, e lascia poco spazio all’immaginazione. Il post, come sempre quando si tratta della Rodriguez, ha ottenuto in poco tempo il pieno di cuoricini e commenti. Tutti di assoluto apprezzamento per l’innegabile bellezza di Belen. Che dire, Stefano de Martino è davvero un uomo fortunato! A voi piacciono insieme?