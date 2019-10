A poche ore dalla finale di Eurogames, Ilary Blasi ha svelato il segreto della sua bellezza: ecco il ‘particolare’ allenamento a cui sottopone il suo fisico.

Sono passati tantissimi anni da quando, nei panni di letterina di Passaparola, Ilary Blasi ha fatto il suo ‘ingresso’ nel mondo dello spettacolo. Davvero giovanissima, la romana è riuscita a farsi apprezzare immediatamente dal pubblico italiano. Tanto che, attualmente, è una delle conduttrici più amate ed ammirate dello spettacolo. Dalla sua parte, ovviamente, c’è una bravura e una simpatia davvero innata. Ma non solo. La moglie di Francesco Totti vanta di un fascino, di un’eleganza davvero mostruosa. Ebbene, qual è, quindi, il segreto della sua bellezza? Sulle pagine del settimanale Grand Hotel, la conduttrice è stata immortalata mentre compie il suo allenamento di routine. Ecco cosa ‘combina’.

Ilary Blasi, svelato il segreto della sua bellezza: il ‘particolare’ allenamento

Nonostante sia madre di tre figli, Ilary Blasi vanta di una bellezza fisica davvero mostruosa. Con un fisico davvero perfetto e, soprattutto, sempre molto curato, è stato svelato il segreto della bellezza della giovane moglie di Francesco Totti. Di cosa parliamo? Tranquilli, vi sveliamo tutto in ogni minimo dettaglio. Infatti, tramite alcune foto pubblicate sul settimanale Grand Hotel, siamo venuti a conoscenza del ‘particolare’ allenamento a cui, probabilmente per costantemente, la romana si sottopone. Perché l’abbiamo definito ‘particolare’? Semplice: non è il classico allenamento con attrezzi e pesi in palestra. Bensì un allenamento isometrico. È proprio questo che si evince, infatti, dalla foto mostrate sul settimanale. Anzi, vi diremo di più: sul giornale, è possibile vedere la romana nella classica posizione del ‘plank’. Ovvero, un’abile posizione che, con i muscoli addominali in contrazione, permette un sano e duro allenamento dei muscoli della ‘pancia’, dei glutei e dei fianchi. Ovviamente, non occorre solo quello. Come svelato in una sua intervista per Oggi, Ilary abbina sempre al suo allenamento, un’alimentazione corretta e sana. Ed ammettiamolo, i risultati si vedono alla grande.