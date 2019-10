Sesso di coppia, come dire no alla monotonia; ecco qualche piccolo suggerimento per poterla sconfiggere e riaccendere il fuoco della passione

Anche le coppie più passionali e attive sessualmente, col passare degli anni possono andare incontro ad alcuni problemi, come la noia e la monotonia. Ma non tutto è perduto, vediamo infatti qualche piccolo consiglio, per poter affrontare al meglio queste situazioni e riaccendere la passione, anche in quelle coppie dove ormai sembra svanita.

Come sconfiggere la monotonia nel sesso di coppia

Spesso capita anche le coppie più solide, e che negli anni sono sempre stati affiatate, di farsi prendere dalla noia e dalla monotonia. Questo accade quando magari nel rapporto di coppia subentrano i figli o magari situazioni familiari particolari, ma ciò non deve rappresentare un ostacolo per poter provare di nuovo le emozioni di un tempo. Ricordiamo l’importanza dei preliminari prima del sesso, questo perché le coccole, gli sguardi d’intesa e le parole dolci, che i partner si scambiano, non possono far altro che da collante al rapporto tra i due. Spesso è anche una questione di routine, l’avere rapporti statici, quasi meccanici, infatti non aiuta! Si può provare a sconfiggere la routine, in primis, facendo cose nuove, magari cambiando luoghi in cui si hanno i rapporti sessuali, mostrare fantasia! Spesso ci dimentichiamo che i rapporti sessuali in una coppia sono basati soprattutto sul divertimento e sul piacere reciproco, questo significa che bisogna avere leggerezza durante questi momenti. Ne gioverà anche l’umore dei due partner! Per combattere la monotonia e la noia bisogna uscire dagli schemi, quindi “abbattere” quelli che negli anni sono diventati dei paletti o dei rituali: la donna può stuzzicare la fantasia del proprio partner magari indossando un abbigliamento diverso dal solito, e soprattutto un intimo diverso! Magari della nuova lingerie, a cui il partner non è più abituato. Non dimentichiamoci inoltre che anche con l’arrivo dei figli, una coppia ha bisogno di ritagliarsi del tempo per sé proprio per poter ritrovare l’armonia di coppia e potersi rilassare insieme. In aiuto delle coppie che si sono fatte prendere dalla monotonia possono arrivare anche i sex toys e i messaggini! Eh sì perché se i sex toys, possono aiutare la coppia a provare piacere ed emozioni nuove rispetto a quelle a cui si erano abituate, i messaggini non possono fare altro che stuzzicare la fantasia dei due partner, affinché possa aumentare la voglia di rivedersi e stare insieme.