‘Dimmi come fai la doccia e ti dirò chi sei’: la parte del corpo che lavi per prima sotto la doccia rivela molto della tua personalità.

Fare la doccia è un gesto quotidiano per la maggior parte delle persone, un qualcosa che si ripete almeno una volta al giorno, soprattutto d’estate, per lavarsi ma anche rilassarsi ed eliminare tutte le tossine e i pensieri. Di certo ognuno ha un proprio modo di fare la doccia, una propria ‘routine’, forse anche inconsapevole, una serie di gesti che compie in maniera automatica ogni volta che entra sotto la doccia. Ebbene, a quanto pare il modo in cui ci si lava e soprattutto la parte del corpo che si lava per prima, rivela molto sulla propria personalità: ecco tutte le possibilità.

Come fai la doccia dice chi sei: ecco le varie possibilità

Capelli: chi comincia a lavarsi partendo dai capelli, ha una spiccata propensione all’arte e cerca sempre di realizzare i propri sogni senza essere schiavo del denaro.

chi comincia a lavarsi partendo dai capelli, ha una spiccata propensione all’arte e cerca sempre di realizzare i propri sogni senza essere schiavo del denaro. Petto: coloro che, sotto la doccia, lavano prima il petto, sono sempre molto diretti e concreti, sanno quello che vogliono e non hanno paura di dire ciò che pensano, ma non vedono di buon occhio chi non condivide le loro opinioni.

coloro che, sotto la doccia, lavano prima il petto, sono sempre molto diretti e concreti, sanno quello che vogliono e non hanno paura di dire ciò che pensano, ma non vedono di buon occhio chi non condivide le loro opinioni. Ascelle: le ascelle sono spesso la prima parte del corpo a essere lavata, il che denota una personalità concreta e molto attenta al lavoro, che dà tanta importanza all’amicizia.

le ascelle sono spesso la prima parte del corpo a essere lavata, il che denota una personalità concreta e molto attenta al lavoro, che dà tanta importanza all’amicizia. Viso: sono poche le persone che sotto la doccia si lavano subito il volto, e si tratta di persone molto egoiste e attente al denaro, che raramente agiscono senza pensare al proprio tornaconto.

sono poche le persone che sotto la doccia si lavano subito il volto, e si tratta di persone molto egoiste e attente al denaro, che raramente agiscono senza pensare al proprio tornaconto. Zone intime: chi comincia la doccia lavando le parti intime è una persona insicura, che ha paura a mostrare i propri pensieri più intimi e non riesce ad aprirsi nemmeno con gli amici.

chi comincia la doccia lavando le parti intime è una persona insicura, che ha paura a mostrare i propri pensieri più intimi e non riesce ad aprirsi nemmeno con gli amici. Spalle: lavarsi le spalle per prima cosa, rivela una personalità apparentemente fredda e distaccata, poco incline all’amicizia e agli impegni fissi. Ma una conoscenza più approfondita può smentire queste caratteristiche.

lavarsi le spalle per prima cosa, rivela una personalità apparentemente fredda e distaccata, poco incline all’amicizia e agli impegni fissi. Ma una conoscenza più approfondita può smentire queste caratteristiche. Altro: se ci si lava prima altre zone, come gambe, braccia, o schiena, vuol dire che si ha una personalità difficile da far rientrare in uno schema, dalla vivida fantasia e molto incline a nuove avventure.

Voi a quale categoria appartenete?