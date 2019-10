La modella Nicole Ferragamo inquadrata all’Allianz Stadium durante Juve-Lokomotiv Mosca: la reazione del cronista ha dell’incredibile.

Nicole Ferragamo è una giovane modella italiana che sta davvero spopolando sui social. Mora, occhi orientali e corpo da urlo, la modella ha oltre 35mila followers su Instagram e incanta quotidianamente i suoi fan con scatti letteralmente mozzafiato, che mettono in evidenza il suo fisico perfetto e la sua incredibile bellezza. Grande tifosa juventina, Nicole è stata recentemente all’Allianz Stadium di Torino per sostenere la propria squadra durante la delicata gara di Champions League tra i bianconeri e il Lokomotiv Mosca, terminata con la vittoria in rimonta dei padroni di casa per 2-1 con i goal di Dybala. A un certo punto della gara è stata inquadrata la modella, e la reazione del cronista è diventata subito virale: ecco cos’è successo.

Nicole Ferragamo è una giovane e amata modella italiana. Bellissima e super sinuosa fisicamente, la bella Nicole è molto seguita sui social e, oltre alla moda, è anche molto appassionata di calcio, tifosissima della Juventus. Qualche giorno fa, infatti, è stata allo stadio a vedere Juve-Lokomotiv Mosca, per sostenere i suoi beniamini in Champions League. Durante la gara, un cameraman l’ha inquadrata e quando il cronista tedesco ha visto il suo volto in primo piano, ha avuto una reazione incredibile. Il cronista ha interrotto il racconto di quello che accadeva in campo e ha urlato : ‘Uiuiuiui, Pause!’, che si può tradurre come un ‘Fermi tutti’, proprio a voler sottolineare la bellezza della ragazza. Il video è diventato subito virale e ha cominciato a girare sul web, tanto che la stessa Nicole lo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, per divertirsi e far ridere i suoi fan, aggiungendo una serie di faccine sorridenti e divertenti.