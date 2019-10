Pago e Serena, Uomini e Donne: “Non è normale quello che hai fatto”

Da Temptation Island Vip a Uomini e Donne, la verità su Pago e Serena Enardu.

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dedicata al Trono Classico, ci sono due ospiti speciali: Serena Enardu e Pago. I due hanno preso parte alla nuova edizione di Temptation Island Vip e hanno finito il loro rapporto durante il programma proprio perché la Enardu ha deciso di lasciarlo e si è letteralmente presa una “cotta” per un altro tentatore. Oggi in studio Serena ha fatto le sue dichiarazioni e Pago ha potuto rispondere e dire la sua.

Pago: “Io non pensavo Serena mettesse in dubbio il sentimento”

Uno dei punti principali di Pago riguarda il fatto che se avesse saputo che lei aveva un dubbio sul loro amore sicuramente non sarebbe andato a fare Temptation Island Vip perchè lì ti allontani tanto. “Io non pensavo che avesse dubbi sul sentimento, i nostri per erano problemi sulla mia vita e sul lavoro”. Serena Enardu a Uomini e Donne sottolinea però che c’erano dei problemi che non sono stati risolti e che lei aveva sperato che Pago cogliesse la sua crisi e facesse delle cose per non far finire il rapporto, ma il suo ex non è concorde: “Sono abituato a cercare di risolvere i problemi, probabilmente in questo caso ne abbiamo lasciati da parte alcuni. Ma io sono un romantico, io pensavo che se ci fossero stati problemi, ma con un sentimento alla base ci si poteva lavorare e risolvere. Ci rimango male, perché fino a poco prima ci siamo detti delle cose e la delusione è stata potente e forte”.

Secondo la Enardu, Pago è convinto che in 21 giorni lei abbia trovato la possibilità di dimenticarlo grazie ad un tentatore, ma lei dichiara che non è così che ci sono stati molti momenti di riflessione e introspezione. “Se il tuo pensare ti porta a reagire e a comportarti in quei modi con un ragazzo c’è poco da dire. Per me non è normale quello che hai fatto. Non voglio nemmeno vederti arrabbiata o arrabbiarmi io, ognuno sta facendo la sua strada” chiosa Pago.