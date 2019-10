Uomini e Donne, un’amata ex corteggiatrice è diventata mamma: ecco chi

Uomini e Donne, un’amata ex corteggiatrice è appena diventata mamma: ecco di chi si tratta.

È arrivata la cicogna per una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Parliamo di Diletta Pagliano, la bellissima mora che appassionò i telespettatori con la sua storia d’amore con Leonardo Greco. Una storia inizialmente tormentata: Diletta ha dovuto ‘combattere’ con l’agguerrita rivale Bubi per conquistare il cuore di Leonardo, col quale infine uscì dalla trasmissione. Per loro, dopo la scelta a Uomini e Donne, 4 anni di amore, ma niente lieto fine. Oggi la bellissima Diletta è diventata mamma del piccolo Thomas, nato dalla relazione con il ristoratore Alessandro Mastomatteo, col quale fa coppia fissa dal 2017.

Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Diletta Pagliano è diventata mamma: è nato Thomas

Fiocco azzurro per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Diletta Pagliano. Mora, dalla bellezza semplice e pulita, Diletta ha conquistato il pubblico durante il suo percorso da corteggiatrice di Leonardo Greco, che la scelse. Ma quella storia, ormai, fa parte del passato. Oggi Diletta è felicemente fidanzata con Alessandro, ma soprattutto, è diventata mamma! È nato il suo primogenito, il piccolo Thomas. Una gioia incredibile per la coppia, arrivata proprio dopo un periodo buio per la Pagliano. La ragazza infatti è rimasta incinta proprio al termine di un lungo calvario, che ha dovuto affrontare in seguito a un brutto incidente stradale. Thomas è il suo piccolo grande ‘miracolo’, arrivato dopo i mesi più brutti della sua vita. Ecco alcuni scatti della meravigliosa ex corteggiatrice, durante la sua gravidanza:

La sua bellezza è rimasta immutata, nonostante siano passati tanti anni dal suo percorso a Uomini e Donne. Non ci resta che fare tantissimi auguri ai neo genitori: tanti auguri Diletta ed Alessandro e benvenuto al piccolo Thomas!